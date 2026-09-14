Más de 537 mil personas están en lista de espera odontológica: Experta asegura que “el problema es multifactorial”

Una de las alertas sanitarias que mantiene atentos a las autoridades del Ministerio de Salud (Minsal) es la lista de espera odontológica, que actualmente acumula más de 537 mil consultas pendientes de atención.

Por ello, en conversación con CNN AM, Andrea Correa, directora del programa de especialidad en salud pública odontológica de la Universidad de Chile, explicó la situación en la que se encuentran las personas que esperan ser atendidas en consultas odontológicas.

Para entender esta situación, la principal razón por la que se llegó a este escenario es por la existencia de enfermedades orales, como las caries dental y la enfermedad periodontal, las que van acumulando daño a través de los años. “Es entendible que a mayor tiempo que va pasando en el curso de la vida, se va acumulando este daño, se va acumulando el desdentamiento”, explicó Correa.

Aun así, la también docente explicó que no es un problema que no haya suficientes dentistas disponibles ni que estos no quieran trabajar en el sector público, sino que tiene que ver con la oferta laboral de este.

“Actualmente los recién egresados sí tienen bastantes problemas para encontrar trabajo. Sí creo que tiene que ver con que no faltan dentistas egresados, sino que quizás faltan más puestos de trabajo en lugares donde puedan acceder las personas que a lo mejor no tienen recursos para pagar una prestación odontológica privada. El problema es multifactorial“, dijo.

En esa misma línea, la académica sostuvo que la existencia de recursos limitados en el sector público provoca que se prioricen otras cosas.

Las enfermedades más prevalentes de la lista de espera son las caries y la enfermedad periodontal. Por ello, Correa explicó que “es importante pesquisarlas y tratarlas a tiempo, pero el progreso no es inmediato ni rapidísimo”.

“Creo que con este tema de las listas de espera el problema es bastante dramático, porque, por ejemplo, una de las especialidades que encabeza la lista es la endodoncia. Y la endodoncia es el tratamiento de eliminar la parte viva en el diente, el nervio que está adentro, cuando una caries o una fractura ya alcanzó y dañó irreversiblemente esa zona del diente. Si tú esperas años, a lo mejor ese diente que era candidato a una endodoncia no va a poder después de dos años ser tratado con endodoncia. Entonces no tiene sentido estar a lo mejor dos años o tres años en una lista de espera endodóntica si es que no se resuelve rápidamente“, argumentó la directora del programa de especialidad en salud pública odontológica.

Respecto a las cifras, Correa expuso que “actualmente más del 30% de las personas entre 60 y 74 años tiene una dentición no funcional. Eso es muy tremendo. No solamente estamos hablando de pérdida de algunos dientes, sino que hay un consenso de que cuando hay menos de 20 dientes en la boca, esa persona ya va a tener problemas funcionales, es decir, problemas para masticar, para alimentarse o para hablar”.