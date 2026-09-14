Metro lanza tarjeta Bip! coleccionable por las Fiestas Patrias: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Con motivo de las Fiestas Patrias, Metro de Santiago lanzó una nueva tarjeta Bip! coleccionable.

Se trata de una edición conmemorativa por el 18 de septiembre que contiene distintos objetos que representan al país, como una micro, copihues, el cerro Santa Lucía y una agrupación de cueca.

Cada tarjeta tiene un valor de $1550.

El anuncio del tren subterráneo fue acompañado de una paya:

“Dijo el Tío Metro una vez:

si hay cueca, hay que zapatear;

y si hay Fiestas Patrias en Metro,

¡la bip tienes que sacar!

Uyuuuuuiiiiii”.

¿Dónde comprar la tarjeta Bip!?

La empresa informó que la tarjeta ya se encuentra a la venta en las siguientes estaciones:

Parque O’Higgins

Los Héroes

Baquedano

Tobalaba

Plaza de Maipú

Plaza de Puente Alto

Vespucio Norte

Santa Ana

Pedro de Valdivia

La Cisterna