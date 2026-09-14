Metro lanza tarjeta Bip! coleccionable por las Fiestas Patrias: ¿En qué estaciones se puede comprar?

Con motivo de las Fiestas Patrias, Metro de Santiago lanzó una nueva tarjeta Bip! coleccionable.
Se trata de una edición conmemorativa por el 18 de septiembre que contiene distintos objetos que representan al país, como una micro, copihues, el cerro Santa Lucía y una agrupación de cueca.
Cada tarjeta tiene un valor de $1550.
El anuncio del tren subterráneo fue acompañado de una paya:
“Dijo el Tío Metro una vez:
si hay cueca, hay que zapatear;
y si hay Fiestas Patrias en Metro,
¡la bip tienes que sacar!
Uyuuuuuiiiiii”.
¿Dónde comprar la tarjeta Bip!?
La empresa informó que la tarjeta ya se encuentra a la venta en las siguientes estaciones:
- Parque O’Higgins
- Los Héroes
- Baquedano
- Tobalaba
- Plaza de Maipú
- Plaza de Puente Alto
- Vespucio Norte
- Santa Ana
- Pedro de Valdivia
- La Cisterna
Dijo el Tío Metro una vez:
“si hay cueca, hay que zapatear;
y si hay Fiestas Patrias en Metro,
¡la bip tienes que sacar!”
Uyuuuuuiiiiii 🇨🇱
Ya está a la venta en Parque O’Higgins, Los Héroes, Baquedano, Tobalaba, Plaza de Maipú, Plaza de Puente Alto, Vespucio Norte, Santa Ana,… pic.twitter.com/igGuEhOZhS
— Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 14, 2026
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