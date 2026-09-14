Cordero emplaza al Gobierno por indultos a condenados por DD.HH.: “Que respete la Constitución y el derecho internacional”

El exministro de Justicia y Seguridad Pública Luis Cordero abordó el debate por las solicitudes de indulto presentadas al Gobierno por condenados por violaciones a los derechos humanos y emplazó al Ejecutivo a actuar conforme a la Constitución, la legislación vigente y las obligaciones internacionales de Chile.

En conversación con Radio Infinita, el abogado constitucionalista sostuvo que, más allá de los compromisos asumidos durante la campaña presidencial, existen límites jurídicos que deben considerarse al momento de resolver este tipo de peticiones.

“Yo creo que en esto el Gobierno tiene ofertas de campaña, pero sobre todo yo le pediría al Gobierno una sola cosa: que respete la Constitución, la ley y el derecho internacional”, afirmó.

Cordero agregó que aquello “supone que los crímenes de lesa humanidad no son indultables”. Su planteamiento apunta a los obstáculos jurídicos que, a su juicio, enfrenta la posibilidad de conceder este tipo de beneficios a condenados por crímenes cometidos durante la dictadura.

Cordero apunta a falta de arrepentimiento e información

El exsecretario de Estado también cuestionó la situación de algunos de los condenados que han solicitado beneficios.

Según señaló en Radio Infinita, existen personas que “en ninguna de las investigaciones han manifestado arrepentimiento”, y que tampoco han entregado antecedentes útiles para esclarecer las causas.

En ese contexto, Cordero advirtió contra la idea de reducir el debate sobre las violaciones a los derechos humanos a una disputa entre sectores políticos.

“Hay que tener mucho cuidado con creer que el tema de derechos humanos es un tema como de identidad política”, afirmó.

El exministro sostuvo que la protección de los derechos humanos forma parte de los elementos centrales de una democracia liberal, junto con el fortalecimiento del Estado de Derecho.