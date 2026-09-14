Detienen a bioquímico por fabricación y distribución de popper, ketamina y más drogas en Valparaíso: Lideraba laboratorio clandestino

Un procedimiento de la PDI, Fiscalía y Aduanas permitió identificar una asociación delictual que utilizaba un laboratorio químico para la fabricación de distintas drogas, entre ellas popper.

En un trabajo interagencial, y a través del análisis criminal e inteligencia policial, se detectó a una agrupación que ingresaba al país distintas cargas con elementos para la elaboración de las sustancias ilícitas.

Los sujetos operaban en un laboratorio clandestino ubicado en Limache, en la Región de Valparaíso.

Hay dos integrantes de la agrupación detenidos, entre ellos un bioquímico.

También se incautaron distintos elementos químicos avaluados en más de $30 millones y diversas drogas, como popper, cannabis, hongos alucinógenos, MDMA, ketamina, metanfetamina y clorhidrato de cocaína en distintas cantidades; junto con vehículos, dinero en efectivo y equipos electrónicos.

El jefe (s) nacional contra el Crimen Organizado, Johnny Fica, destacó que se logró desbaratar a la banda que se dedicaba a la fabricación de popper en Valparaíso y que distribuía en dicha región y también en la Región Metropolitana.

Por su parte, el director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, señaló que “en la Aduana Metropolitana y en particular en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, para nosotros es habitual realizar incautaciones de popper”.

“En los últimos dos años hemos incautado alrededor de 10.000 unidades de este tipo de productos y en esta oportunidad nuestros fiscalizadores detectaron la llegada de frascos, etiquetas, envases y otros elementos que parecían estar destinados a la fabricación de este mismo tipo de elementos”, detalló.

Díaz añadió que, si bien no se trataba de elementos prohibidos, se levantaron las alertas correspondientes y se realizó un perfil de riesgo a las dos personas que trasladaban los productos, emitiendo una alerta a la PDI.