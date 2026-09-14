Fiestas Patrias: Meteoróloga anticipa altas temperaturas y un cambio en el tiempo durante las celebraciones

De frente al inicio de las fiestas patrias, Meteored dio a conocer que el clima de la semana estará marcado por condiciones estables, en el cual se verá un aumento de las temperaturas los primeros días de la semana y, al finalizar, llegará un nuevo sistema frontal a la zona centro-sur.

En conversación con CNN AM, la meteoróloga de Meteored, Laura Batista, detalló que se prevé “un escenario bastante cálido” para gran parte del país.

En el norte se espera nubosidad por la mañana; luego se despejará durante la tarde. En sectores interiores de Atacama se prevé el ingreso de camanchaca (nubosidad costera) durante el martes y miércoles.

“Las temperaturas van a mantenerse bastante elevadas incluso hacia esa zona costera. Ya en la cordillera, por lo menos va a recibir menos viento durante esta semana”, explicó Batista.

En la zona central y parte del sur, los cielos estarán marcados por escasa nubosidad y se espera un aumento de las temperaturas, especialmente durante martes y miércoles. “En Los Andes pudiéramos alcanzar hasta 28, 29 grados durante martes, incluso miércoles y jueves. También en sectores como Quillota, La Calera, Villa Alemana, incluso hacia Rancagua, Rengo, todos estos sectores hasta Santa Cruz, por ejemplo, máximas que pudieran estar oscilando hasta los 26 o 27 grados”, dijo la meteoróloga.

En lugares de Maule, Ñuble y Biobío las temperaturas alcanzarán los 22 o 23 grados; incluso podrían elevarse hasta los 24, sostuvo Batista.

¿Regresan las lluvias este fin de semana?

Batista comentó que al terminar la semana comenzará a ingresar nubosidad baja en los sectores costeros, la que se extendería hasta parte del Gran Santiago, aunque debería disiparse al mediodía.

Este cambio se da a partir del viernes, cuando un nuevo frente comenzará a ingresar a la Región de Aysén.

“Este tercer sistema frontal de la semana, que era el que yo les comentaba, que además de dejar precipitaciones, sobre todo concentradas entre el norte de Aysén y Los Lagos durante este viernes e inicios del sábado, ya ese sistema frontal que ingresa durante ese día, va a avanzar hacia sectores del centro sur y centro del país durante este fin de semana“, agregó.

El fin de semana se dará un cambio importante, ya que se está observando un aumento de nubosidad. Batista señaló que también existe la “probabilidad de precipitaciones que pudieran extenderse hasta Valparaíso durante el domingo”.

Sin embargo, la meteoróloga añadió que “las precipitaciones en general no serán tan intensas, en particular a inicios de la semana”.