Kaiser respalda manejo de Cancillería por Judd y marca diferencia con Cuba: “Estados Unidos es Estados Unidos”

El presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, respaldó la actuación de la Cancillería frente a las declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, y defendió el principio de no intervención extranjera en asuntos internos.

En conversación con Tele13 Radio, Kaiser abordó la controversia originada luego de que Judd vinculara los hechos de violencia ocurridos durante el estallido social de 2019 con organizaciones de izquierda.

“Creo que el principio de no intervención en los asuntos internos de un país es esencial”, afirmó el dirigente del PNL.

Kaiser respalda respuesta de Cancillería

Tras sus declaraciones, Judd fue citado por el canciller Francisco Pérez Mackenna, instancia en la que el diplomático aclaró que Estados Unidos no contaba con una investigación propia ni con antecedentes específicos sobre personas u organizaciones vinculadas a los hechos de 2019.

El embajador sostuvo posteriormente que sus afirmaciones se basaban en el análisis de fuentes abiertas disponibles en Chile, entre ellas antecedentes provenientes de instituciones, académicos y policías.

Frente a la respuesta del Ejecutivo, Kaiser sostuvo que “la Cancillería ha seguido el camino que corresponde en esta materia”.

“Estados Unidos es Estados Unidos”

El exdiputado afirmó que, si hubiera estado en el Gobierno, también habría adoptado medidas ante declaraciones de esa naturaleza, aunque marcó una diferencia respecto de cómo actuaría frente a otros países.

Kaiser aseguró que, a su juicio, Cuba ha intervenido durante décadas en los asuntos internos de Chile y planteó que el Presidente debería romper relaciones diplomáticas con ese país.

“Cuba también anda interviniendo en nuestros asuntos internos desde hace más de 60 o 70 años. Y yo creo que el Presidente de la República debería cortar relaciones”, señaló.

Consultado sobre si aplicaría la misma decisión respecto de Estados Unidos, descartó esa posibilidad.

“Porque Estados Unidos es Estados Unidos”, afirmó.