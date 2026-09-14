Kast defiende arribo de Duco a La Moneda y aborda sus críticas del pasado por “premios de consuelo” en los Gobiernos: “Tiene una experiencia que es relevante”

El Presidente José Antonio Kast se refirió al arribo de la exministra del Deporte, Natalia Duco, al equipo de asesores de la Presidencia, en el Segundo Piso de La Moneda.

En diálogo con Radio Agricultura, el mandatario fue consultado por el tono crítico que tuvo cuando en el Gobierno de Gabriel Boric o el de Sebastián Piñera cambiaban autoridades, y el entonces candidato Kast hablaba de “premios de consuelo” o “sillitas musicales“.

Al respecto, Kast aseguró que “vamos a seguir en las líneas de las auditorías, en la línea de las investigaciones en lo que corresponda. Aquí se abrió una arista en el tema deportivo que merece investigación y seriedad”.

Del mismo modo, aseguró que “vienen otros eventos deportivos donde no queremos que se repitan las mismas situaciones que tuvimos que vivir en Chile. Y en eso, ella tiene una mirada y una experiencia que —a nuestro juicio— son relevantes para que los recursos se gasten bien en las actividades deportivas que vienen el próximo año y en otros eventos deportivos hacia el futuro”.

“Es inexplicable que, cuando uno hace un evento deportivo con fecha de término, dos años después se sigan pagando remuneraciones por algo que ocurrió y debiera haber estado absolutamente cerrado dos años antes. Eso requiere que los organismos correspondientes lo investiguen, pero nos exige que no se vuelva a repetir”, sentenció.