Kast en la previa de la inauguración de las fondas en el Parque O’Higgins: “No soy tan suelto, pero voy a sorprender”

Este 2026, el presidente José Antonio Kast asistirá a la inauguración de las fondas por las Fiestas Patrias.

Como ya es tradición, el mandatario llegará hasta el Parque O’Higgins este miércoles 16 de septiembre para la actividad, para el inicio de las celebraciones dieciocheras.

En entrevista con Radio Agricultura, fue consultado sobre si bailará un pie de cueca.

“Así es, por supuesto. Estamos preparando.. fui concejal, diputado; debo decir que no soy tan suelto, pero voy a sorprender”, expresó el presidente.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía a disfrutar de estas festividades con responsabilidad.

“Ahora tenemos que tener el espíritu, el ánimo arriba; son fechas históricas de celebración en nuestra nación y lo que también siempre pedimos es que se celebre con responsabilidad y que disfrutemos de lo que son las fondas, el Te Deum, la gran Parada Militar, que siempre es un momento de orgullo nacional”, dijo.

Para estas Fiestas Patrias, serán feriados los días viernes 18 y sábado 19 de septiembre, con un fin de semana largo.