Presidente Kast y posibles alzas en bencina y diésel para las próximas semanas: “Estamos haciendo todo lo posible para que las alzas sean lo más moderadas posibles”

El presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de los combustibles en Chile, en medio de alzas sostenidas en el precio del petróleo durante los últimos días, junto a un dólar cerca de los $950 pesos.

En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario aseguró que “al fijar la primera modificación importante, estamos previendo algo que se iba a dar, porque uno no sabe cuándo termina la guerra. Y esto se ha ido intensificando y, efectivamente, el petróleo viene subiendo. El problema no es solamente el petróleo, sino también la refinación. Hay veces en que la gente ve que el petróleo baja, pero la bencina no baja porque se han destruido muchas refinerías”.

En ese mismo modo, sostuvo que “eso es algo que le hemos ido explicando paso a paso a quienes más usan el tema del petróleo, que son los camioneros. Y ellos entienden. ¿Les afecta? Sí. ¿Quieren que eso no siga subiendo? Sí”.

“Estamos haciendo todo lo posible para que eventuales alzas sean lo más moderadas posibles, para no tener que volver a una situación como la inicial, que precisamente nos permitió recuperarnos para poder hoy día paliar las alzas de una manera más plana”, añadió.

Consultado sobre si se evalúan herramientas fuera del Mepco para mitigar los efectos, sostuvo que “estamos usando las herramientas que están. Estamos enfocados en modificaciones legales, como la que usted ha visto en temas de vivienda, lo que ya logramos en reconstrucción. Estamos viendo cómo generar un mayor mercado de capitales en Chile”.

“Todas medidas que van a ir ayudando a que, con la nueva inversión, haya más trabajo y estos efectos de la bencina golpeen con menor intensidad a la ciudadanía, en la medida que vayan mejorando sus condiciones económicas”, sentenció.