Kast aborda caída en las encuestas y apunta al “bencinazo” como primer golpe a su aprobación: “La verdad duele y se ve reflejada en los sondeos”

El Presidente José Antonio Kast abordó la caída de su aprobación en las últimas encuestas y reconoció que el denominado “bencinazo” fue uno de los primeros episodios que golpeó su respaldo ciudadano.

En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario fue consultado por sondeos como Criteria que sitúan su aprobación en torno al 31% y 34%, además del deterioro de las expectativas respecto de su administración.

“El golpe inicial fue el tema de los combustibles. El bencinazo”, afirmó Kast.

El jefe de Estado defendió, sin embargo, la decisión adoptada por el Ejecutivo y sostuvo que la alternativa habría sido aumentar el endeudamiento público.

“Distintos países optaron por fórmulas diversas. Nosotros optamos por la responsabilidad. Y siempre he señalado que hay que hablar con la verdad. Y la verdad duele. Y la verdad se ve reflejada muchas veces en las encuestas”, señaló.

“Esto es algo que va a pasar”

Pese a los resultados de los sondeos, el Presidente aseguró que no observa el actual nivel de aprobación como una tendencia permanente.

“Para nosotros, para mí, esto es algo que va a pasar”, sostuvo.

Kast afirmó que durante sus recorridos por distintas regiones percibe una realidad distinta a la que reflejan las encuestas y aseguró que existe “esperanza” entre parte de la ciudadanía.

En ese sentido, defendió la gestión de su Gobierno en seguridad y destacó medidas relacionadas con homicidios, captura de prófugos, control migratorio, narcotráfico e intervención de sectores considerados críticos.

“Claramente, a los delincuentes les cambió la mano”, afirmó.

Caen las expectativas sobre el Gobierno

Durante la entrevista también fue consultado por la evaluación de que el 62% de los consultados por la Cadem considera que el Gobierno ha sido peor de lo que esperaba, mientras un 27% señala que ha sido igual a sus expectativas y un 8% sostiene que ha sido mejor.

Kast vinculó ese deterioro principalmente con la situación económica y, en particular, con la falta de empleo.

“La gente hoy día lo que está viendo, igual que nosotros, es la falta de trabajo”, señaló.

El Presidente sostuvo que el país todavía enfrenta las consecuencias de un prolongado periodo de bajo crecimiento y destacó como señales positivas el destrabe de inversiones y las medidas que el Ejecutivo prepara para impulsar el empleo.

También adelantó que el próximo Presupuesto tendrá entre sus prioridades la creación de puestos de trabajo.