Presidenta del Banco Central y situación económica en Chile: “Es posible que la recuperación de la economía tome un poco más de tiempo”

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, abordó las perspectivas para la economía chilena tras el Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, que redujo a entre 0,25% y 0,75% la proyección de crecimiento del PIB para 2026.

En entrevista con La Tercera, Costa fue consultada sobre el mensaje del nuevo IPoM, ante lo cual aseguró que “el mensaje de fondo es que seguimos en un contexto con incertidumbre“.

“La incertidumbre mundial (de nuevo) ha ido aumentando, y en el plano local tenemos una inflación que se ha comportado en línea y cuya proyección nos indica que converge a la meta en el segundo trimestre de 2027, pero que ese comportamiento se sustenta en la compensación entre algunas presiones de costo y una demanda algo más débil en el corto plazo, que hacia adelante empieza a recuperarse“, añadió.

Del mismo modo, apuntó que “desde el punto de vista de la política monetaria hay que estar atentos a la evolución del escenario externo, de los riesgos que involucra, y estar atentos también a la opción de alguna debilidad un poco más prolongada en el escenario local. Según estos desarrollos vamos a ir tomando decisiones en adelante. Por un lado, hay un riesgo al alza que se puede combinar también con una demanda más dinámica en nuestra economía. Pero también hay la opción de que sea un poco más débil y por lo tanto hay que ir monitoreando el escenario permanentemente”.

Posteriormente, se le preguntó si es que preocupa más la debilidad de la economía que el alto IPC. Sobre este punto, Costa aseguró que “lo que hay es un análisis de que la evolución de la inflación ha estado en línea con lo esperado. Los efectos de segunda vuelta han sido acordes a los patrones históricos, pero existe la opción de tener un shock mayor“.

“De hecho, en los últimos días hemos tenido aumentos mayores del precio del petróleo que los del cierre estadístico del Ipom. Y además, en el plano local podría darse un escenario más dinámico que el del escenario central, y esa combinación hay que mirarla con cuidado. Pero también es posible que la recuperación de la economía tome un poco más de tiempo”, añadió.