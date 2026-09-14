Persecución por serie de robos en Providencia termina con choque y tres detenidos

Tres personas fueron detenidas durante la madrugada de este lunes tras una persecución por un presunto tour delictual en Providencia, donde habrían cometido al menos cuatro robos.

De acuerdo con información preliminar, los sujetos se movilizaban a bordo de un automóvil y habrían utilizado armas de fuego para intimidar a sus víctimas en distintos puntos de la comuna.

Uno de los hechos ocurrió en calle Seminario, en las cercanías de un local de comida rápida.

Posteriormente, los individuos se habrían trasladado hasta Manuel Montt, donde abordaron a otra persona para robarle.

Durante ese asalto, la víctima habría sido golpeada en la cabeza con la empuñadura de un arma, lo que le provocó cortes y una hemorragia.

Tras recibir la alerta por los robos, personal de seguridad municipal inició un seguimiento controlado al vehículo en el que se desplazaban los sospechosos.

Persecución terminó en Pedro de Valdivia

La persecución finalizó en calle Pedro de Valdivia, donde el conductor perdió el control del automóvil e impactó el portón de un condominio, el que terminó derribado.

Los tres ocupantes del vehículo fueron detenidos y posteriormente entregados a Carabineros.

Los sujetos fueron trasladados hasta la 19.ª Comisaría de Providencia.

Durante el procedimiento, además, se incautó un arma de fuego.