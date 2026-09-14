Reo murió tras intentar escapar de la cárcel de Talca: Habría recibido dos disparos

Un interno murió tras intentar escapar de la cárcel de Talca.

El hecho ocurrió durante la noche de este domingo, cuando el hombre habría escalado uno de los muros perimetrales del recinto, de aproximadamente 8 metros.

Según información preliminar, el reo se habría disfrazado de gendarme para concretar su huida.

Sin embargo, durante la acción recibió al menos dos disparos por parte de personal de Gendarmería, quienes dieron cuenta de la situación, consigna Emol.

Tras ello, fue trasladado hasta un recinto asistencial, donde falleció debido a la gravedad de sus heridas.

Los antecedentes del caso fueron puestos a disposición del Ministerio Público.