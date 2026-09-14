Lula llama a proteger el petróleo de Brasil ante avance electoral de Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, puso la defensa de los recursos naturales y energéticos del país en el centro de su campaña para las elecciones del próximo 4 de octubre.

Durante una transmisión a través de redes sociales, el mandatario llamó a sus seguidores a respaldar un modelo que mantenga el petróleo, los minerales críticos y las tierras raras bajo control brasileño.

Según informó la Agencia EFE, Lula utilizó como ejemplo el reciente acuerdo petrolero alcanzado entre Venezuela y Estados Unidos.

“¿Quieren un país en el cual el petróleo sea nuestro o un país en el que pase lo que pasó en Venezuela?”, planteó el mandatario.

Lula cuestiona eventual control extranjero de minerales

El candidato del Partido de los Trabajadores (PT) extendió su mensaje a otros recursos estratégicos de Brasil y cuestionó la eventual participación de compañías extranjeras.

“¿Un país en el cual los minerales críticos y las tierras raras sean nuestras —exploradas, refinadas e industrializadas por nosotros—, o usted va a permitir que las empresas estadounidenses vengan a tomar nuestras riquezas minerales?”, señaló.

Lula sostuvo que busca mantener a Brasil como “un país soberano” y afirmó que su único dueño debe ser “el pueblo brasileño”.

Sus declaraciones hacen referencia al acuerdo entre el gobierno de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, y Estados Unidos para explotar 17 campos que concentran cerca de una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El convenio asignó esos campos a North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa cuya matriz cedió una participación accionaria del 35% a una oficina dependiente del Departamento de Defensa estadounidense. Venezuela sostiene que mantiene la propiedad y el control sobre los recursos del subsuelo.