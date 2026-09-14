Mario Marcel aborda la situación de la economía en Chile: “En términos del boom que se esperaba de inversiones, todavía vamos a tener que esperar para verlo”

El exministro de Hacienda y expresidente del Banco Central, Mario Marcel, abordó el menor crecimiento previsto para la economía chilena y sostuvo que el esperado aumento de la inversión todavía no se refleja en las cifras.

En entrevista con Canal 13, el economista se refirió al Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre, que redujo la proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 desde un rango de entre 1,0% y 1,75% a uno de entre 0,25% y 0,75%.

Marcel destacó que el límite superior de la nueva estimación, de 0,75%, “está en el crecimiento del producto más bajo que hubo durante el gobierno anterior, que fue en 2023”.

También planteó que la menor expansión “repercute sobre muchas cosas, repercute también sobre el empleo, sobre los mismos ánimos para invertir, entonces es importante que vayamos superando ese escenario”.

Sobre la inversión, señaló: “En las proyecciones del Banco Central, la inversión creció en cero, cosa que también llamaba la atención porque se suponía que íbamos a tener un aumento importante de inversión, y de hecho los proyectos están”.

Luego agregó que el bajo crecimiento “tienen que ver con la dinámica misma de los proyectos de inversión, pero lo que es claro es que en términos del boom que se esperaba de inversiones, todavía vamos a tener que esperar para verlo”.

El exministro también apuntó al comportamiento del consumo y afirmó que su debilidad es preocupante porque “es el componente más importante de la demanda interna”.

A su juicio, las expectativas de los consumidores se han visto afectadas tanto por el alza de los combustibles como por “un clima que se fue generando en los primeros meses de este gobierno durante la transición, muy pesimista, con juicios muy negativos sobre la economía y eso de alguna manera también le llega a los consumidores”.