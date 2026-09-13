Cadem: Kast es evaluado con nota 3,4 en sus primeros seis meses de gobierno

La nueva edición de la encuesta Plaza Pública-Cadem evaluó la percepción ciudadana sobre los primeros seis meses de la gestión del Presidente José Antonio Kast, quien asumió el cargo el pasado 11 de marzo.
En ese contexto, los encuestados evaluaron con una nota 3,4 promedio la gestión del Mandatario al mando de La Moneda. En tanto, la aprobación de Kast alcanzó un 34% , un punto menos que la medición anterior, mientras que un 62% desaprueba su gestión.
Respecto de los principales errores cometidos durante estos seis meses, un 38% señaló el traspaso a los consumidores del alza del precio de los combustibles. Le siguió, con un 32%, el bajo crecimiento de la economía y el aumento del desempleo, mientras que un 25% apuntó a la generación de demasiadas expectativas difíciles de cumplir.
En cuanto a los principales logros de la actual administración, un 17% destacó la reducción del gasto público y el ordenamiento de las cuentas fiscales y un 16% valoró la aprobación de la megarreforma.
Además, un 62% considera que el gobierno ha sido peor de lo que esperaba, mientras que un 27% estima que ha sido igual a lo esperado y apenas un 8% cree que ha sido mejor de lo esperado.
🔴 #Cadem 3,4 es la nota promedio del Presidente Kast en los primeros seis meses de mandato
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— Cadem_cl (@Cadem_cl) September 13, 2026
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