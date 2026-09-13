Más de 58 mil hogares han recibido Bonos de Recuperación por lluvias: Pagos superan los $46 mil millones

Un total de 58.029 hogares afectados por eventos asociados al fenómeno de El Niño han recibido Bonos de Recuperación, con recursos destinados que alcanzan los $46.550 millones.

De acuerdo con información del Gobierno recogida por Emol, las transferencias se han realizado mediante siete nóminas de pago destinadas a familias que sufrieron daños producto de las emergencias climáticas.

La última nómina incorporó a 11.396 nuevos hogares, con un desembolso de $9.266 millones.

¿Cuánto entrega el Bono de Recuperación?

El monto del beneficio depende del nivel de afectación registrado mediante la Ficha Básica de Emergencia (FIBE).

Afectación baja: $375.000.

$375.000. Afectación media: $750.000.

$750.000. Afectación alta: $1.125.000.

$1.125.000. Afectación muy alta: $1.500.000.

La nueva nómina considera 7.697 hogares de Coquimbo, 1.758 de Atacama y 1.707 de Valparaíso. A ellos se suman familias de las regiones Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos.

Coquimbo concentra la mayor cantidad de beneficiados

Al considerar todas las nóminas entregadas hasta la fecha, Coquimbo encabeza el número de familias beneficiadas, con 23.586 hogares y $18.077 millones pagados.

Le sigue Atacama, con 11.670 hogares y $10.438 millones, mientras que Valparaíso registra 11.986 hogares beneficiados y $9.807 millones en transferencias.

El sistema contempla además los casos en que una misma familia resulte afectada por más de una emergencia durante el año.

En esas situaciones, un hogar puede recibir más de un Bono de Recuperación, siempre que la suma total de los pagos no supere $1.500.000.

Una vez alcanzado ese máximo, las familias pueden acceder al denominado Bono de Sostenibilidad, equivalente a $375.000 por cada nuevo evento, siempre que cumplan los requisitos y cuenten con una nueva FIBE.

Hasta ahora se ha tramitado una nómina de este beneficio para hogares de las regiones del Maule, Ñuble y Biobío, por un total de $1,5 millones.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, sostuvo que el Ejecutivo está preparado para responder ante nuevas emergencias que puedan afectar nuevamente a los mismos territorios o familias durante el año.

“Detrás de estas cifras hay miles de familias que han enfrentado momentos difíciles producto de las emergencias y que necesitan una respuesta concreta del Estado”, señaló la autoridad, según consignó Emol.