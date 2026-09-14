Fiscalía ordenó investigación tras ingreso de vehículo a zona de campo minado en frontera con Perú: Activó una mina antitanque

La fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito, instruyó una investigación tras el ingreso de un vehículo a una zona de campo minado en la frontera de Chile con Perú.

La Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército, estará a cargo de las diligencias investigativas del caso.

Según detallaron desde la Fiscalía, una camioneta ingresó a una zona de campo minado, a la altura del hito 16 fronterizo con Perú, activando una mina antitanque.

El vehículo quedó completamente siniestrado.

De momento, no se tiene conocimiento de cuántas personas iban a bordo de la camioneta.