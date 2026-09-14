Fiscalía ordenó investigación tras ingreso de vehículo a zona de campo minado en frontera con Perú: Activó una mina antitanque

La fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito, instruyó una investigación tras el ingreso de un vehículo a una zona de campo minado en la frontera de Chile con Perú.
La Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército, estará a cargo de las diligencias investigativas del caso.
Según detallaron desde la Fiscalía, una camioneta ingresó a una zona de campo minado, a la altura del hito 16 fronterizo con Perú, activando una mina antitanque.
El vehículo quedó completamente siniestrado.
De momento, no se tiene conocimiento de cuántas personas iban a bordo de la camioneta.
La fiscal jefe de la Fiscalía de Frontera Arica, Paulina Brito Doerr, instruyó que la Brigada de Homicidios de la PDI, con el apoyo de personal especializado del Ejército de Chile, realice las diligencias investigativas luego que un vehículo ingresara a una zona de campo minado,… pic.twitter.com/TS7hPNAGCs
— Fiscalía Arica-Parinacota (@Fiscalia_Arica) September 14, 2026
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