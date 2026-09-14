Presidente Kast reitera idea de nuevo estado de excepción y apunta al Congreso: “Ellos tendrán que evaluar cómo votar”

El presidente José Antonio Kast abordó la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) y la reforma constitucional que

En particular, se refirió al estado de excepción que ha generado polémica en la oposición y también en el oficialismo.

La medida podría aplicarse cuando exista una amenaza grave e inminente contra la seguridad pública o cuando esta haya sido gravemente afectada y podría extenderse por hasta 240 días.

En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario afirmó: “Nosotros vamos a insistir en recuperar la seguridad para Chile y eso requiere debate legislativo. No tenemos mayoría parlamentaria, pero necesitamos generar debate y, ¿cómo se genera el debate? Enviando un proyecto de ley y que los parlamentarios lo discutan”.

“En el tema de la reforma constitucional, nosotros planteamos un estado de excepción acotado, distinto para la seguridad pública. Esperamos que algunos de los elementos que estaban en ese estado de excepción queden plasmados“, añadió.

En detalle, Kast dijo que espera que se pueda tener un estado de excepción acotado a ciertos perímetros para combatir el crimen organizado.

Consultado sobre qué está dispuesto a ceder, respondió: “Más que ceder o no, nosotros tenemos que ser realistas y tener claro que no tenemos las mayorías parlamentarias y que serán los parlamentarios los que tendrán que evaluar cómo votar”.

“Nosotros les hicimos un planteamiento; ellos tendrán que evaluar frente a la situación que hoy día nos afecta como país si quieren avanzar o no. Si no se puede avanzar en lo que nosotros señalamos, dígannos ustedes si podemos avanzar con un mayor control judicial, con un mayor control del Parlamento, pero claramente hay que avanzar”, agregó el jefe de Estado.

“Yo creo que en eso finalmente se va a aprobar algún tipo de mejora de un nuevo estado de excepción o la modificación de uno de los actuales. Necesitamos aplicarlo a zonas más pequeñas, más individualizadas y al control del narcotráfico y crimen organizado, que no es lo mismo que el terrorismo, migración irregular o control de fronteras”, cerró.