Orrego revela que republicanos le admitieron que buscarían destituirlo pese a creer que no cometió delito en ProCultura: “Por una decisión política”

El gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, aseguró que consejeros del Partido Republicano le admitieron personalmente que buscarían destituirlo por una decisión política, pese a considerar que no había cometido un delito.

En entrevista con CNN Chile Radio, Orrego abordó el reciente fallo del Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), que rechazó la solicitud para removerlo de su cargo, y sostuvo que detrás del proceso existió una operación política.

“No tengo ninguna duda que los primeros que impulsaron esto fueron el Partido Republicano, especialmente los consejeros republicanos”, afirmó.

Luego, relató una conversación que, según señaló, ocurrió directamente en su oficina.

“Ellos me lo dijeron a mí en mi oficina, personalmente. Me dijeron: ‘Estamos convencidos que tú no has cometido delito, pero vamos a buscar tu destitución por una decisión política’”, sostuvo.

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“Los cargos se ocupan a través de las elecciones”

Orrego afirmó que la experiencia de los últimos meses refleja una forma de hacer política que, a su juicio, debe ser erradicada.

“Yo siempre digo que en democracia los cargos se ocupan a través de las elecciones y no por secretaría”, señaló.

En esa línea, acusó que durante el último año y medio se levantaron imputaciones que, según sostuvo, fueron desestimadas por distintas instituciones del Estado.

“La verdad es que yo no estoy dispuesto a caer en el juego que de alguna manera empujaron los republicanos de mentir y de mentir para que algo quedara”, afirmó.

El gobernador agregó que no busca que sus adversarios políticos enfrenten una situación similar y llamó a elevar el nivel del debate democrático.

Orrego reconoce una decisión que no volvería a repetir

Pese a rechazar las acusaciones formuladas en su contra, el gobernador sí realizó una autocrítica respecto de la forma en que se entregaron recursos a algunas fundaciones.

Explicó que, bajo la normativa vigente en ese momento, los gobiernos regionales podían transferir recursos mediante convenios en una sola cuota.

“Probablemente hubo algunas decisiones, una de ellas en particular, que hoy día no volvería a repetir”, sostuvo.

Orrego señaló que, tras lo ocurrido con ProCultura, advirtió el riesgo que implicaba ese mecanismo, aunque recalcó que la modalidad estaba permitida y que otros convenios funcionaron sin inconvenientes.

“En el resto de las acusaciones no me hago cargo porque eran falsas”, concluyó.