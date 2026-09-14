Autoridades fiscalizan alcoholes previo a Fiestas Patrias: Advierten multas de más de $300 millones por incumplimientos a la ley

Ad portas de una nueva celebración de Fiestas Patrias, la Seremi de Agricultura, a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), reforzó la fiscalización de vinos y bebidas alcohólicas que se comercializan en la Región de Ñuble, con énfasis en su genuinidad, etiquetado y aptitud para el consumo.

En el marco del programa Viñas, Viños y Alcoholes, el SAG ha realizado 311 fiscalizaciones de las 485 contempladas en su programación anual. En ese marco, se han detectado 12 incumplimientos a la normativa.

Las autoridades recalcaron que, al identificar inconsistencias en el etiquetado o si hay sospechas de adulteración del alcohol, el SAG está facultado para tomar muestras del producto, con el objetivo de determinar si efectivamente corresponden a lo declarado y si es que cumplen con las condiciones necesarias para el consumo.

En ese sentido, la ley señala que las sanciones pueden llegar hasta las 5 mil UTM ($358.605.000 a septiembre de 2026) en los casos de mayor gravedad.

En Ñuble, por ejemplo, las multas más altas han alcanzado las 500 UTM ($35.860.500) y la clausura de establecimientos.

Entre las infracciones encontradas se encuentran: presencia de alcoholes no potables, adulteración y falsificación de bebidas alcohólicas comercializadas al público.

El seremi de Agricultura, Juan Luis Enríquez, señaló que “el Ministerio de Agricultura junto al Servicio Agrícola y Ganadero han intensificado la fiscalización de la ley de alcoholes para garantizar la transparencia del mercado y para que los productos que los consumidores están adquiriendo cumplan con los reglamentos y lo estipulado en la ley”.

Mientras que el director (s) SAG Ñuble, Gabriel Bustos, comentó: “Estamos fiscalizando la ley de alcoholes, verificando efectivamente que los productos que aquí están exhibidos cumplan con la normativa vigente, que sean genuinos y que sean correctamente elaborados y también etiquetados y rotulados”.

La Seremi de Agricultura y el SAG reforzaron el llamado a la ciudadanía a comprar bebidas alcohólicas solo en establecimientos formales y a revisar el etiquetado de los productos antes de adquirirlos.