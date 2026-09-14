“Tenemos una situación inflacionaria más alta de lo que esperábamos y un nivel de crecimiento más bajo del proyectado”: Presidente Kast aborda situación económica del país

El Presidente José Antonio Kast se refirió a la situación de la economía del país. A pesar que puntualizó que algunos índices están peor de lo que esperaba, aseguró que próximamente vendrán “efectos muy importantes” para Chile.

En entrevista con Radio Agricultura, el mandatario aseguró sobre las cifras de crecimiento, inflación y empleo que “el ministro Quiroz ve lo mismo que vemos todos: que, en la medida que uno habla de situaciones críticas, en algunos sectores cunde el pesimismo. Sobre todo en Chile. Porque, a nivel de los inversionistas extranjeros, ven con mucho optimismo lo que está pasando en Chile”.

En esa misma línea, destacó que “uno lo que está haciendo es llamar a la ciudadanía a la confianza, sobre todo a los chilenos, a que confíen en que Chile está dando los pasos necesarios para ordenarse. Y eso va a tener un efecto de aquí a meses —a más tardar en un año—. Van a haber efectos muy importantes en Chile“.

“Por lo tanto, uno puede hablar de un periodo de crisis, de un periodo complejo. Pero la realidad es que tenemos cerca de 900 mil personas sin trabajo, que tenemos una situación inflacionaria más alta de lo que esperábamos y un nivel de crecimiento más bajo del proyectado”, añadió también.

Finalmente, recalcó que “pero, ordenando, las cosas van a mejorar. Y lo que hemos hecho es hablar con la verdad. Y eso, claro, afecta el ánimo de algunas personas. Porque los gobiernos, en general, no reconocen las situaciones. Y dicen: “No, nos vamos a endeudar y con eso solucionamos el problema”. Pero le endosan la mala situación al gobierno que viene.