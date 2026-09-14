Pacientes con riesgo vital tuvieron que esperar hasta 73 horas en servicios de urgencia para ser atendidos, según un informe de Contraloría

Pacientes clasificados en riesgo vital (C1), cuya atención debe ser inmediata, esperaron hasta 73 horas y 41 minutos para recibir una primera atención médica en unidades de urgencia de hospitales de la Región Metropolitana.

El dato fue detectado por la Contraloría General de la República (CGR) en el Consolidado de Información Circularizada (CIC) N° 24, que analizó registros correspondientes al período entre enero de 2024 y mayo de 2025. En pacientes de alto riesgo (C2), que deben ser atendidos en un máximo de 30 minutos, hubo esperas de hasta 84 horas y 45 minutos.

La revisión determinó que 2.417 pacientes C1 y 140.620 C2 fueron atendidos fuera de los tiempos establecidos. En conjunto, más de 143 mil personas de las categorías de mayor gravedad superaron los plazos definidos para su condición clínica.

Las demoras también alcanzaron hasta 122 horas entre pacientes complejos sin riesgo vital (C3) y hasta 132 horas entre aquellos clasificados como de bajo riesgo (C4). En total, 634.587 personas, equivalentes al 27,7% de los pacientes incluidos en la revisión, fueron atendidas fuera de los tiempos correspondientes a su categorización.

Ante los resultados, la CGR instruyó a los establecimientos y servicios de salud adoptar medidas para mejorar la gestión y asignación de recursos en las unidades de emergencia. Además, ordenó verificar los tiempos registrados y, si se confirman las demoras en los casos de mayor gravedad, instruir los procedimientos disciplinarios que correspondan.