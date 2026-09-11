Cobre se desploma al cierre de la semana bajo los US$ 6,5 tras incertidumbre por aranceles en EE.UU.

El precio del cobre cerró este viernes 11 de septiembre en US$ 6,46 la libra en la Bolsa de Metales de Londres (LME), con una baja de 1,05% respecto de la jornada anterior y de 0,92% en la comparación semanal, de acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

El promedio del precio en lo que va de 2026 se ubica en US$ 6,06 la libra, un 40,28% por sobre igual período de 2025.

Cobre cae tras dudas sobre aranceles de Estados Unidos

El principal movimiento de la semana ocurrió el jueves, cuando el cobre a tres meses en Londres cayó 3,5% y los futuros de la Bolsa de Nueva York (COMEX) retrocedieron más de 5%, tras conocerse que la Casa Blanca aún no ha resuelto aplicar aranceles al cobre refinado.

Si bien no existe una decisión formal de descartar el gravamen, la noticia cuestionó la sostenibilidad de la acumulación de inventarios en Estados Unidos, donde COMEX alcanzó un nuevo récord de existencias.

Al frente financiero también se sumaron presiones sobre el metal. El índice de precios al productor de Estados Unidos subió 0,4% mensual y 5,4% anual en agosto, mientras el índice de precios al consumidor de agosto avanzó 0,4% mensual y 3,4% anual, con una inflación subyacente de 2,4%.

Esos datos, junto con el petróleo WTI en US$ 99,44 por barril, reforzaron las expectativas de una posible alza de tasas de la Reserva Federal y mantuvieron elevados el dólar y los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense.

El soporte físico del metal, sin embargo, no desapareció durante la semana. Los inventarios en la Bolsa de Shanghái (SHFE) cayeron 13,05% respecto de la semana anterior, hasta 54.780 toneladas, un nivel 49% menor al de hace un año.

En Londres, los inventarios retrocedieron 0,12% en la última jornada, hasta 234.475 toneladas, mientras se mantuvieron las órdenes de retiro.

Con todo, la prima por cobre de entrega inmediata en Londres se estrechó con fuerza durante la semana, una señal de menor urgencia entre los compradores.

Menor producción en Chile presiona la oferta

En materia de oferta, nuevos datos mostraron que la producción de Escondida cayó 22,1% interanual en julio, mientras la de Codelco retrocedió 5% en el mismo período.

Por el lado de la demanda, las ventas mundiales de vehículos eléctricos crecieron apenas 2% interanual en agosto, con caídas registradas en China y Norteamérica.

Los inventarios visibles de las tres principales bolsas de metales bajaron en conjunto 9.432 toneladas en la semana, un retroceso de 1%, hasta totalizar 985.668 toneladas a nivel global.

La distribución entre plazas continúa siendo un factor relevante para el mercado, ya que COMEX concentra cerca de 71% del stock visible del cobre, mientras Shanghái se ubica muy por debajo de sus niveles habituales, lo que reduce la disponibilidad física del metal fuera de Estados Unidos.

El diferencial entre los precios a tres meses de COMEX y de la Bolsa de Metales de Londres prácticamente desapareció esta semana, al converger en torno a US$ 6,52 la libra, luego de que la semana anterior esa brecha se ubicara cerca de US$ 0,15 por libra.

Esa convergencia reduce el incentivo para seguir trasladando cobre hacia Estados Unidos y refleja una menor expectativa de aplicación inmediata de aranceles al cobre refinado.

Mercado atento a la Fed y a las señales de Washington

De cara a la próxima semana, el mercado estará marcado por la reunión de la Reserva Federal del 15 y 16 de septiembre y por cualquier señal que entregue Washington sobre el cobre refinado.

La inflación y el precio del petróleo elevados aumentan el riesgo de tasas más altas y un dólar firme, mientras los bajos inventarios en Shanghái y la menor producción en Chile limitan la posibilidad de caídas más profundas en el precio del metal.