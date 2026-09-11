Kast y conmemoración del 11 de septiembre: “No puedo borrar el pasado, pero tampoco le voy a pedir a nuestros compatriotas que quedemos anclados en el pasado”

El presidente José Antonio Kast abordó la falta de acto oficial en el marco de la conmemoración del 11 de septiembre, cuando se cumplen 53 años del golpe de Estado de 1973.

Esta es la primera vez desde el retorno a la democracia que un Gobierno decide no realizar ninguna actividad oficial durante esta fecha.

Desde Corral, Región de Los Ríos, donde llegó para encabezar una ceremonia de inicio de pago del bono extraordinario de apoyo a la niñez, el mandatario abordó la decisión.

“Hoy día soy Presidente de la República y tengo que velar y cuidar por aquellas políticas públicas que mejoran la calidad de vida de todos los chilenos. La historia no la podemos borrar, genera dolores, convicciones; es muy probable que aquí mismo en Corral haya sensibilidades muy distintas de lo que ocurrió hace 53 años”, afirmó.

De todos modos, fue enfático en señalar: “Nosotros estamos en Corral buscando enfrentar problemas que hoy día afectan a nuestros compatriotas, mirando hacia el futuro. Porque así como no puedo borrar la historia, tampoco puedo pedirle a nuestros compatriotas que estemos condenados por nuestra historia a no poder mirar el futuro de nuestra nación”.

“Ese es el sentido de hoy estar acá preocupados por personas que sufrieron situaciones terribles”, dijo Kast, y añadió: “Qué mejor que en un día que marcó la historia de Chile encontrarnos”.

Consultado sobre por qué decidió romper con la tradición y no conmemorar el golpe de Estado, el presidente contestó: “Está claro que estamos trabajando por Chile y no hay mejor homenaje para la patria que enfrentar las urgencias de nuestros compatriotas. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a Chile, estar en terreno viendo cuáles son los dolores de los chilenos hoy”.

Y reiteró: “No puedo borrar el pasado, pero tampoco le voy a pedir a nuestros compatriotas que quedemos anclados en el pasado. Los dolores están hoy día aquí, están en Corral, en esas familias que perdieron sus viviendas”.

“Podrían preguntarle a esas familias o a las de Atacama, Coquimbo o Tocopilla si quieren que yo estuviera en Tocopilla o en Santiago. Les aseguro que la inmensa mayoría de los chilenos está pensando en cómo mejoramos la calidad de vida de los chilenos hoy“, cerró.