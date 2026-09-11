Quiroz, Mas, Rincón y De Grange encabezan la delegación del Gobierno que buscará atraer inversión extranjera en el Chile Day Madrid-Londres

La próxima semana se realizará el ChileDay Madrid-Londres 2026, gira que contempla su primera escala en la capital española el próximo lunes 14 de septiembre, en el Four Seasons Hotel, y en la capital inglesa el miércoles 16 de septiembre, en The Landmark London. El evento tendrá la cobertura completa de CNN Chile.

La actividad reunirá en ambas ciudades a una delegación de alto nivel del Gobierno con inversionistas, autoridades y ejecutivos internacionales, en lo que se perfila como una de las instancias más relevantes del año para atraer capital extranjero hacia el país.

La cita cobra una relevancia especial en el actual contexto económico, marcado por señales de debilidad que el propio Gobierno ha calificado como delicadas: bajo crecimiento, un desempleo de 9,5% y una producción de cobre que acumula una caída de 7% en lo que va del año.

Quiroz abrirá la agenda económica en Madrid y Londres

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, será la primera autoridad económica en presentar en ambas ciudades, abriendo la agenda tanto en Madrid como en Londres.

En Madrid, la agenda continúa con el ministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Mas, quien participará en el panel “¿Por qué invertir en Chile?”, seguido por el ministro de Obras Públicas y de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, en el panel de infraestructura, y por la ministra de Energía, Ximena Rincón, en el panel energético junto a ejecutivos de Grenergy, McKinsey y Amazon Web Services (AWS).

La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, tendrá un espacio propio en la tarde de Madrid, previo al panel de geopolítica, en el que participarán la exministra de Asuntos Exteriores de España, Ana Palacio, y el exdirector del Departamento de Seguridad Nacional español, Miguel Ángel Ballesteros, en momentos en que la tensión en Medio Oriente continúa afectando los precios del petróleo y del cobre a nivel global.

Londres concentra la agenda minera y financiera

En Londres, la delegación mantiene tres de sus figuras centrales. Junto a Quiroz, viajarán nuevamente Daniel Mas, esta vez al frente de un panel específico sobre los desafíos del sector minero junto a ejecutivos de Rio Tinto, BHP, Antofagasta Minerals y Codelco, y Louis de Grange, con una presentación y panel de infraestructura.

Rosanna Costa, por su parte, también expondrá en la capital británica, antes de un panel sobre integración financiera con representantes del Banco Central, LSEG, J.P. Morgan y MSCI.

La agenda de Londres suma además nombres que no están en la de Madrid, entre ellos el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, en un panel sobre venture capital e inteligencia artificial, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Catherine Tornel, en un panel sobre mercado de capitales, y el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, en un panel específico sobre el sistema previsional chileno.

También participará el exministro de Hacienda Felipe Larraín, con una presentación sobre los desafíos para posicionar a Chile como un hub financiero regional.

Ambas escalas incluyen una instancia política. En Madrid, participan conjuntamente las senadoras Paulina Núñez y Paulina Vodanovic; en Londres, el panel reúne a Vodanovic con el senador Javier Macaya.

El cierre en ambas ciudades contempla la fotografía oficial de la delegación y una recepción para los asistentes.

ChileDay reúne a empresas del sector minero y financiero

ChileDay es organizado por InBest y el Ministerio de Hacienda, con el patrocinio principal de Banco Santander en Madrid y de HSBC en Londres, y reúne a decenas de compañías como sponsors, entre ellas SQM, Anglo American, Teck, Freeport-McMoRan, BlackRock y Antofagasta Minerals, lo que refleja el peso que la instancia tiene para el sector minero y financiero del país.

Con esta gira de dos ciudades, el Gobierno busca transmitir al mercado financiero internacional señales de estabilidad y de oportunidades de inversión, en un momento en que reconoce que la recuperación económica depende en gran medida de destrabar la inversión y de que las condiciones externas favorables, como el precio del cobre, se traduzcan finalmente en mayor actividad y empleo.