“Recordar nuestra historia también debe ayudarnos a mirar hacia adelante”: Michelle Bachelet aborda conmemoración del 11 de septiembre

A 53 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, distintas figuras políticas han entregado mensajes conmemorativos. Entre ellas, la expresidenta Michelle Bachelet, quien actualmente aspira a la Secretaría General de las Naciones Unidas.

Las palabras de la exmandataria se producen en una jornada marcada por la decisión del presidente José Antonio Kast de no realizar un acto oficial conmemorativo y por las declaraciones del subsecretario del Interior, Máximo Pavez, quien afirmó que una de las prioridades del Gobierno es “mirar los próximos 50 años y no tanto los 50 años que ya pasaron”.

A través de una publicación en Instagram, Bachelet sostuvo que “el 11 de septiembre es una fecha profundamente marcada en la memoria de Chile”.

En su mensaje, la expresidenta también dedicó palabras a quienes sufrieron durante la dictadura y a sus familiares.

“Mi pensamiento está con las víctimas de la dictadura y sus familias, y con quienes han trabajado incansablemente por la verdad, la justicia y la reparación”, expresó.

Bachelet planteó además que la conmemoración debe servir no solo para recordar el pasado, sino también para proyectar los desafíos democráticos del país.

“Recordar nuestra historia también debe ayudarnos a mirar hacia adelante: a cuidar la democracia, defender siempre los derechos humanos y fortalecer el diálogo, el respeto y la capacidad de encontrarnos incluso en nuestras diferencias”, concluyó.