Chile pierde terreno en la carrera del litio: Participación mundial cayó de 26% a 19,4% entre 2020 y 2025

La producción chilena de litio alcanzó 56.000 toneladas de contenido metálico en 2025, un alza de 14,5% respecto de las 48.900 toneladas registradas el año anterior, según el Anuario de Estadísticas del Cobre y Otros Minerales 2025 de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco).

Pese a ese crecimiento, la participación de Chile en la producción mundial de litio cayó a 19,4% en 2025, equivalente a 56.000 toneladas métricas de contenido de litio (tLi) de un total de 288.380, frente a 26,03% en 2020, cifrado en 21.500 tLi de 82.585 tLi.

El retroceso se explica porque la producción mundial de litio creció a un ritmo muy superior al de Chile.

De acuerdo con el informe, el total global pasó de 222.970 a 288.380 toneladas de contenido de litio entre 2024 y 2025, un alza de 29,3%, más del doble de la tasa de expansión registrada por el país.

La comparación resulta más marcada si se mira en perspectiva de mediano plazo, ya que la participación chilena llegaba a 26% del total mundial en 2020.

China supera a Chile y se posiciona como segundo productor

El principal responsable de esa pérdida de terreno es China, que aumentó su producción de litio 49,8% en un año, desde 41.400 hasta 62.000 toneladas de contenido metálico.

Con esa cifra, China superó a Chile como productor y se posicionó por sobre el país en el ranking mundial, un cambio que consolida el liderazgo asiático en la cadena de suministro de minerales críticos para baterías.

Australia se mantiene como el mayor productor global, con 92.000 toneladas en 2025.

A nivel de empresas, la producción combinada de las dos compañías que operan en el Salar de Atacama alcanzó 311.300 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) en 2025, frente a 275.700 toneladas en 2024, un alza de 12,9%.

SQM, a través de la sociedad Novandino Litio, lideró ese crecimiento con un aumento de 14,7%, desde 206.500 hasta 236.800 toneladas de LCE.

Albemarle, en tanto, registró un incremento más moderado de 7,7%, desde 69.200 hasta 74.500 toneladas.

Mayor producción no evita caída en exportaciones

El mayor volumen de producción, sin embargo, no se tradujo en mayores ingresos por exportaciones.

Según el informe, el valor de las exportaciones de litio chileno cayó de US$ 2.522,5 millones en 2024 a US$ 2.179,7 millones en 2025, una baja explicada por la caída de los precios internacionales del mineral, que compensó con creces el mayor volumen embarcado.

Esa combinación de mayor volumen y menor valor también se refleja en el peso relativo del litio dentro de las exportaciones mineras del país.

Asimismo, la participación del litio en el total de las exportaciones mineras chilenas se ha reducido de manera sostenida en los últimos años, desde 8,9% en 2022 hasta 2% en 2025, en momentos en que otros minerales, en particular el cobre y el oro, han ganado peso relativo dentro de la canasta exportadora minera del país.

Chile retrocede al tercer lugar mundial

El informe de Cochilco no atribuye directamente las causas del menor dinamismo relativo de Chile frente a otros productores, pero los datos muestran que el país retrocedió al tercer lugar del ranking mundial de producción de litio, detrás de Australia y China, en un mercado donde ambos países han acelerado con fuerza sus tasas de expansión durante los últimos años.