Gobierno inicia pago de Bono de $30 mil por hijo: Beneficio llegará para el 80% más vulnerable, familias de acogida y recien nacidos

El Gobierno inició este viernes la entrega del Bono Extraordinario de Apoyo a la Niñez, aporte que entrega $30 mil por cada niño de hasta 13 años que pertenezca a una familia que esté dentro del 80% de hogares más vulnerables según el Registro Social de Hogares (RSH). El pago se concretará de manera automática por Banco Estado y cobro presencial.

Encabezados por el presidente José Antonio Kast y la ministra del Desarrollo Social, María Jesús Wulf, dieron inicio al pago del Bono $30 mil por hijo; el beneficio llegará a 2,3 millones de niños de 1,7 millones de familias en todo el país.

El beneficio estatal se pagará por una única vez y en una sola cuota, y se transfiere de forma automática a quienes tengan Cuenta RUT del Banco Estado, y de manera presencial en sucursales de los proveedores de pagos del Instituto de Previsión Social (IPS).

“Sabemos que la vida es más exigente en los hogares con niños, y este bono es un alivio concreto que llegará a 1,7 millones de familias. Asumimos este compromiso en la Cuenta Pública y hoy lo estamos cumpliendo”, explicó la titular de la cartera.

Incluidas las Familias de Acogida

Además, por primera vez en este tipo de beneficios, la nómina incorpora a las Familias de Acogida, en que cerca de 8 mil niños y niñas que se encuentran bajo cuidado temporal con resolución judicial recibirán el beneficio. Sin la necesidad de acreditar su calificación socioeconómica en el Registro Social de Hogares.

“Hoy como Gobierno reconocemos, a través de esta entrega, la labor de familias que abrieron sus casas para cuidar a un niño”, destacó la ministra Wulf.

Recién nacidos también recibirán el beneficio

El pago del bono también llegará a niños que nazcan entre el 2 de junio de 2026 y el 15 de marzo de 2027. Para recibir el beneficio, la madre tiene que haber integrado, al 1 de junio de 2026, un hogar que esté dentro del 80% más vulnerable del Registro Social de Hogares.

Esta nómina se pagará durante el año 2027, cuando estén consolidadas las inscripciones en el Registro Civil para “así asegurar que ningún niño quede fuera de la entrega”, afirman desde la cartera.