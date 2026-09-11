Peaje a luca, tarifa rebajada para camiones y más: MOP anuncia medidas en carreteras por fin de semana largo de Fiestas Patrias

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) detalló el plan de contingencia en carreteras ante el fin de semana largo por el feriado del viernes 18 de septiembre.

Según informaron las autoridades, entre el jueves 17 y el sábado 20 de septiembre se proyecta la salida de alrededor de 407 mil vehículos por las principales carreteras de Santiago.

“Se aproxima un nuevo fin de semana largo de Fiestas Patrias y, como es habitual, habrá un aumento en el flujo vehicular; particularmente, desde Santiago saldrán más de 400 mil vehículos durante este jueves 17 y domingo 20 de septiembre. Para eso nos estamos preparando en forma preventiva y con medidas para que todos tengan el mejor viaje posible, en forma segura y responsable”, comentó el biministro del MOP y Transportes, Louis de Grange.

Como es habitual en períodos de mayor afluencia de vehículos, se aplicarán tres medidas especiales: peaje a “luca”, rebaja para camiones y restricción de tránsito para camiones.

Plan de transporte en carreteras por Fiestas Patrias

Jueves 17 de septiembre

Peaje a $1.000 para vehículos livianos entre las 07:00 y las 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

entre las 07:00 y las 13:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa); en la Ruta 5 Sur (Peaje Nueva Angostura, en ambos sentidos) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos). Tarifa rebajada en un 50% para camiones entre las 00:00 y 7:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

entre las 00:00 y 7:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos). Restricción de tránsito para camiones entre las 12:00 y 19:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

Viernes 18 de septiembre

Peaje a $1.000 para vehículos livianos entre las 07:00 y las 10:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos).

entre las 07:00 y las 10:00 horas en la Ruta 68 (Peajes Lo Prado y Zapata, en dirección a la costa) y en la Ruta 5 Norte (Peaje Las Vegas, en ambos sentidos). Tarifa rebajada en un 50% para camiones entre las 00:00 y 7:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos).

entre las 00:00 y 7:00 horas en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68 (sentido hacia la costa), en el peaje Las Vegas de la Ruta 5 norte (ambos sentidos) y en el peaje Nueva Angostura de la Ruta 5 sur (ambos sentidos). Restricción de tránsito para camiones entre las 9:00 y 15:00 horas en la Ruta 5 Norte en dirección norte (entre enlace Lo Pinto y el enlace Llay Llay); en la Ruta 68 en dirección a la costa (entre Vespucio y enlace Algarrobo); y en la Ruta 5 Sur en ambos sentidos (entre enlace Calera de Tango y enlace Pelequén).

Desde el MOP señalaron que las medidas se repetirán para el retorno a la capital durante el domingo 20 de septiembre.