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Del iPhone Duo a los pagos de Spotify y los 50 años del VHS: Los hitos tecnológicos de la semana

Por José Ferrada

Apple presentó el miércoles el iPhone Duo, su primer teléfono plegable, en un evento que también significó el debut de John Turnus como máximo ejecutivo de la compañía. El ingeniero, a cargo del área de hardware desde 2021, asumió el 1 de septiembre tras la salida de Tim Cook.

El equipo combina una pantalla exterior de 5,4 pulgadas con una interior de 7,6 pulgadas al desplegarse, un formato orientado a la lectura de libros electrónicos, el trabajo con planillas y los videojuegos. En Chile llegará el 23 de octubre, con preventa los días previos, partiendo en $2,5 millones por la versión de 256 GB, mientras que el modelo de 2 TB supera los $4 millones, cifra mayor a la de un computador de alta gama.

Un mercado que Apple abre a escala masiva

Marcas como Samsung, Huawei, Motorola y Xiaomi ya ofrecen plegables, y algunos modelos disponibles en Chile cuestan menos de $500 mil. Samsung comercializa este formato desde 2019, hace 7 años, y va en su séptima y octava generación. La incorporación de Apple anticipa una mayor oferta de modelos tipo flip y fold en la industria. Tras el anuncio, las acciones de la compañía bajaron ligeramente en Wall Street, aunque luego retomaron su senda habitual.

Spotify pagará a podcasters y el VHS cumple 50 años

Desde fines de 2026, Spotify permitirá que creadores locales que cumplan sus requisitos —audiencia y capítulos al aire, entre otros— generen ingresos directos a través de sus podcasts, una opción hasta ahora disponible solo en YouTube. El impacto de la medida se verá a partir de 2027. Según la encuesta Criteria, más del 68% de los chilenos escucha algún tipo de podcast, formato que la plataforma también impulsa mediante una asociación con Netflix.

En el plano histórico, el VHS cumple 50 años: debutó en Japón en 1976 y un año después en Estados Unidos. El formato ganó la disputa con el Beta de Sony, alcanzó un 60% de popularidad a inicios de los 80 y dominó hasta mediados de los 90, cuando el DVD lo desplazó. Actualmente, las nuevas generaciones valoran el VHS por sobre el DVD como formato de culto.

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