Elon Musk arremete contra Alex Gibney por el documental sobre su vida estrenado en Venecia

Elon Musk lanzó una airada arremetida contra el realizador de un documental de 4 horas sobre su vida e influencia, al que describió como un “ataque que falla” y “aburrido af”. El director, Alex Gibney, estrenó la película esta semana en el Festival de Cine de Venecia y afirmó que considera al hombre más rico del mundo “extremadamente peligroso”.

“Es una psy op”, según Musk

En una serie de publicaciones en X, red que compró por $44 mil millones de dólares en 2022, el magnate escribió: “Gibney no tiene ninguna integridad. Ninguna”. Agregó que el cineasta “solo reunió una lista de personas que tienen algo contra mí o que ni siquiera me conocen” y lo llamó “un viejo amargado que perdió el rumbo hace mucho tiempo”.

Musk también respondió “Es una psy op” a un seguidor y compartió una imagen que representa al Partido Demócrata como una marioneta que controla a “Team Soros”, la que a su vez maneja a Gibney y este a “Hollywood”. Sobre esa publicación, comentó: “Exacto”.

Desmentidos y críticas al documental

Según reportó The Guardian, el empresario negó específicamente que su equipo ofreciera $40 millones de dólares a su expareja, la exinfluencer MAGA Ashley St. Clair, para firmar un acuerdo de confidencialidad. “Nunca se le ofreció eso y tiene un historial de hacer afirmaciones falsas”, escribió.

Musk además amplificó un mensaje de la podcastera Katie Miller, exdirectora de comunicaciones del “departamento de eficiencia gubernamental”, quien reclamó por la ausencia de allegados del magnate en la cinta: “Simplemente no puede ser ‘definitiva’ si las personas que estuvieron presentes no participaron”.

En Venecia, Gibney señaló que encontró un “sentimiento de miedo” entre quienes contactó y atribuyó la conducta actual de Musk a su infancia “muy difícil y traumática” en Sudáfrica.