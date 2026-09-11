Remueven a 11 jueces del Poder Judicial por viajes con licencias médicas: Quedan otros casos pendientes a determinación del TC

Durante este viernes, se dio a conocer el resultado del proceso iniciado por el Pleno de la Corte Suprema en relación con distintos jueces y juezas investigados por irregularidades relacionadas con licencias médicas durante los últimos años.

En este contexto, de acuerdo con lo informado por La Tercera, el máximo tribunal determinó la remoción de 11 magistrados por viajes realizados en contexto de reposo médico.

Ayer jueves se habría sentenciado la sanción contra 3 jueces, y hoy viernes se resolvió el destino de otros 8, quienes ya no integrarán el Poder Judicial.

Del mismo modo, se detalló que a pesar de que en este proceso la Suprema tenía como objetivo el análisis de 58 cuadernos, solo pudo revisar 45.

Los 13 restantes podrán seguir su revisión luego que se resuelva el recurso presentado por los acusados ante el Tribunal Constitucional, organismo que paralizó la tramitación.