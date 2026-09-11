Roma revela el mosaico natural más grande encontrado y un fresco de 2 mil años de antigüedad: Restauración duró más de una década

(CNN) — La ciudad de Roma ha revelado el mosaico mural romano más grande jamás encontrado, junto con un colorido fresco pintado en una pared de 2.000 años de antigüedad. Ambos son el resultado de un enorme proyecto de restauración que duró 14 años.

Con diez metros de altura y 16 metros de longitud, el “Gran Mosaico” —nombre con el que se lo ha bautizado— se encuentra bajo la colina del Opio, donde el emperador Nerón construyó su famosa Domus Aurea (Casa Dorada) entre los años 64 y 68 d. C.

“Estimamos que es el mosaico mural más grande jamás hallado en el mundo romano, y seguimos excavando para determinar dónde termina”, declaró el martes el arqueólogo Francesco Pacetti durante la presentación del sitio.

Los arqueólogos señalaron que no está claro si el mosaico —que también data del siglo I d. C.— formaba parte de las lujosas estancias de Nerón o si fue construido como parte de una residencia privada independiente que el emperador acabó incorporando a su complejo.

Toda la zona, situada a un paso del Coliseo, fue transformada en termas públicas por el emperador Trajano en el año 109 d. C.; tanto el Gran Mosaico —más antiguo— como el fresco de la “Ciudad Pintada”, situado en las proximidades, habrían servido de telón de fondo para los bañistas.

Aunque no fue posible recuperar una parte del mosaico —descubierto originalmente durante unas excavaciones en la década de 1990—, lo que se conserva constituye una escena llena de colorido.

La obra representa una ciudad portuaria amurallada vista a vista de pájaro, con plazas públicas y torres, elementos poco comunes en el siglo I d. C.

Entre los intrincados detalles destacan tonos azules y terracota —que se han ido atenuando con el paso del tiempo— que ilustran diversas escenas desarrolladas en la ciudad portuaria, casi como si se tratara de una r epresentación teatral.

En la parte superior del mosaico aparecen varios personajes en primer plano, como si observaran la acción que transcurre en el puerto.

Entre ellos figuran un filósofo barbudo de tamaño natural y su musa, varias estatuas y un joven poeta, además de un escenario teatral con columnas, guirnaldas y motivos vegetales en espiral; todo ello realzado con mármol azul y blanco y piedras preciosas para recrear el efecto del sol brillando sobre el mar. Los expertos aún no saben si las escenas representan una ciudad portuaria utópica o un lugar real del antiguo mundo romano.

“Podría ser un lugar real o una ciudad imaginaria; no estamos seguros”, dijo Pacetti, añadiendo que ninguna ciudad conocida posee esas mismas características distintivas, aunque es posible que un puerto las tuviera en la época en que se creó el mosaico.

El fresco de la “Ciudad Pintada”, recientemente restaurado y situado entre dos pilares a la entrada de la zona donde se halló el mosaico, también fue descubierto durante las excavaciones de la década de 1990.

Este fresco de 10 metros cuadrados, que también data del siglo I, presenta un nivel de detalle equiparable al del mosaico, con escenas que muestran una ciudad amurallada provista de puerta de acceso al puerto, calles, un teatro y un templo.

Actualmente, los arqueólogos trabajan para sacar a la luz otra sección del mosaico, la cual representa la vendimia y la elaboración del vino.

El complejo arqueológico —que abarca las extensas ruinas de 60.000 metros cuadrados de las Termas de Trajano y su exedra (un gran muro de contención semicircular con nichos que sugieren que las termas también funcionaron como antigua biblioteca)— acogerá próximamente presentaciones de libros, en un guiño a su uso original como biblioteca, según informaron las autoridades de Roma.

Se han instalado pasarelas para los visitantes, así como un sistema de iluminación que permite apreciar los intrincados detalles tanto del mosaico como del fresco.

“Estamos devolviendo esta maravilla única a la ciudad”, declaró Roberto Gualtieri, alcalde de Roma, durante la inauguración.