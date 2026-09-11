Subsidio de Arriendo para adultos mayores y personas con discapacidad: Revisa los requisitos, montos y cómo postular

Durante esta semana, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció un subsidio de arriendo dedicado a personas con discapacidad y adultos mayores. Este beneficio ayudará a cubrir casi hasta el 90% del total de una vivienda y no se necesita un ahorro previo para postular.

Las postulaciones se encuentran abiertas desde el 9 de septiembre y se mantendrán disponibles hasta el 8 de octubre.

¿En qué consiste este beneficio?

En conversación con CNN AM, el jefe de la División de Política Habitacional del Minvu, Carlos Huidobro, explicó los detalles de esta iniciativa.

Este subsidio corresponde al DS-52, un aporte económico por parte del Estado que permite cubrir a los beneficiados una parte del arriendo de una vivienda con alrededor de 3.270 cupos disponibles con recursos comprometidos por 700 mil UF, alrededor de $28 mil millones.

Montos por región

Carlos Hudobro explicó que el subsidio entrega una cobertura diferenciada según la región del país, para ajustarse a los costos del mercado.

El monto máximo que debe ser el arriendo de una vivienda no debe superar las 11 UF, donde el monto máximo del subsidio mensual será de hasta 4,2 UF.

A excepción de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana, Aysén y Magallanes, el monto máximo de vivienda a arrendar será hasta 13 UF, con aportes mensuales hasta 4,9 UF en zonas donde el arriendo tiene un valor mayor.

Requisitos para postular

A diferencia del llamado regular, esta modalidad especial cuenta con flexibilizaciones para facilitar el acceso y la correcta postulación.

No se exige libreta de ahorro para la vivienda.

para la vivienda. Se permite postular de manera individual sin la obligación de acreditar un núcleo familiar .

. Los postulantes pueden adjudicarse el subsidio antes de encontrar una vivienda para arrendar .

. Estar inscrito hasta el 70% de vulnerabilidad en el Registro Social de Hogares (RSH), aunque se prioriza a quienes pertenezcan al 40%.

(RSH), aunque El trámite online se puede realizar a través de un tercero que cuente con una autorización mediante un poder simple, sin la necesidad de trámites notariales.

Para postular, puedes ingresar a arriendoenlinea.minvu.cl. y debes contar con tu Clave Única.