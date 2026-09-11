Chile impulsa renovación de la base Escudero en la Antártica: Proyecto contempla mejoras en capacidades científicas y logísticas

Un histórico proyecto de renovación se llevará a cabo en la Base Profesor Julio Escudero en la isla Rey Jorge, en la Antártica.

La renovación integral de la principal estación científica del Instituto Antártico Chileno (Inach) contempla una serie de modificaciones con el objetivo de mejorar sus capacidades logísticas y científicas.

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez, se reunió con el director del Instituto, doctor Gino Casassa, para abordar los avances de la iniciativa y dar impulso al proyecto.

La propuesta del Instituto contempla la reconstrucción de la base -construida en 1995-, ampliando su superficie a 3.594 metros cuadrados, sumando criterios de sustentabilidad, uso de energías renovables no convencionales, módulos habitacionales, cinco laboratorios y galpones para servicios y vehículos.

También incluye un refugio y el aumento de la capacidad de 60 a 98 personas durante el verano, “lo que impacta directamente en la capacidad científica y de cooperación internacional de la base”.

Desde la Cancillería detallaron que la base Escudero “ha sufrido una serie de deterioros producto de las rigurosas condiciones ambientales y del paso del tiempo, haciendo imperiosa su reposición”.

Desde mayo de este año, el proyecto cuenta con la aprobación ambiental por parte del Comité Operativo para la Evaluación del Impacto Ambiental sobre el Medio Ambiente Antártico. Además, es parte de las iniciativas de la nueva versión del Plan de Zonas Extremas 2025-2035 de la Región de Magallanes.

El canciller afirmó que “la Antártica es una prioridad para nuestro país. En ese sentido, la ejecución de este proyecto de reposición de la principal estación del programa antártico nacional es esencial para seguir proyectando nuestra soberanía por medio de la labor del Instituto Antártico Chileno, el cual fomenta el desarrollo de la investigación, la construcción de conocimiento y la cooperación internacional, realizando acciones de divulgación antártica hacia la ciudadanía y las nuevas generaciones”.

La Cancillería coordinará junto al Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subdere y la Gobernación Regional de Magallanes, además de otras instituciones competentes, para dar mayor celeridad a la puesta en marcha de este proyecto.