¿A qué hora llueve hoy en Santiago? Pronóstico anticipa chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde

La lluvia volverá este viernes 11 de septiembre a la Región Metropolitana, en una jornada que podría estar acompañada por tormentas eléctricas en distintos sectores de Santiago.

De acuerdo con el pronóstico de Meteored, las precipitaciones se concentrarán principalmente durante la tarde y las primeras horas de la noche.

¿A qué hora comenzará a llover hoy en Santiago?

El modelo muestra que la probabilidad de lluvia aumentará hacia el final de la tarde, alcanzando cerca de un 80% entre las 17:00 y las 20:00 horas.

Durante ese mismo período también existe posibilidad de que se desarrollen tormentas eléctricas en algunos sectores de la Región Metropolitana.

El evento no necesariamente se presentará de manera uniforme en toda la capital, ya que se esperan chubascos aislados y asociados a condiciones de inestabilidad atmosférica.

¿Cuánta lluvia se espera?

Según las proyecciones disponibles, en términos generales se esperan precipitaciones débiles, con acumulaciones cercanas a los 3 milímetros en algunos sectores de Santiago.

No se prevé una lluvia continua durante varias horas, sino episodios intermitentes que podrían variar en intensidad dependiendo de la comuna.

Meteored advierte que, debido al carácter convectivo de las nubes, algunos puntos de la región podrían registrar precipitaciones más intensas de forma puntual.

Posibilidad de tormentas eléctricas

El mismo pronóstico mantiene la posibilidad de actividad eléctrica durante la tarde, coincidiendo con el período de mayor probabilidad de lluvia.

La inestabilidad afectará también a otras zonas del centro del país, mientras que en Santiago el evento se concentraría principalmente entre la tarde y las primeras horas de la noche.

¿Seguirá lloviendo durante el fin de semana?

Las condiciones comenzarían a mejorar desde el sábado 12 de septiembre, con disminución de la nubosidad y sin precipitaciones significativas previstas para Santiago.

Durante el domingo se espera un escenario más estable, acompañado por un aumento de las temperaturas.