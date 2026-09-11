Claro presenta demanda contra WOM y el Fisco: Busca anular acuerdo que dio nuevos plazos para completar despliegue 5G

Claro presentó una demanda contra el Fisco de Chile para solicitar la nulidad del acuerdo alcanzado con WOM, que estableció nuevos plazos y condiciones para que la compañía completara el despliegue de su proyecto 5G comprometido tras las licitaciones de 2021.

Según informó Diario Financiero, la acción judicial también apunta al Consejo de Defensa del Estado (CDE).

Claro sostiene que la transacción otorgó a WOM condiciones “ineditamente beneficiosas” y vulneró principios de la contratación pública, al extender plazos y modificar exigencias originalmente establecidas.

La compañía argumenta que resultó perjudicada porque quedó fuera de la adjudicación de la banda 3,5 GHz en 2021. Además, cuestiona que no se hayan ejecutado íntegramente las garantías comprometidas por WOM, que, según la demanda, alcanzaban cerca de 1.170.000 UF.

Por ello, Claro pidió la nulidad de derecho público del acuerdo, de la resolución de Hacienda que lo aprobó y del contrato de transacción celebrado con el Fisco. Si la acción prospera, también busca que Subtel inicie un nuevo procedimiento sancionatorio contra WOM en el que se evalúe la caducidad de sus concesiones.

El acuerdo cuestionado fijó como próximos hitos que WOM complete el 90% del proyecto técnico pendiente al 30 de septiembre y alcance el 100% al 31 de diciembre.