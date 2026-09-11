“Vamos a soñar un poquito”: Ministro Quiroz proyecta créditos hipotecarios en pesos “hacia 4 o 5 años más”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, proyectó esta mañana que Chile podría contar en algunos años con créditos hipotecarios de largo plazo denominados en pesos, y no solo en UF, como ocurre en la actualidad.

Sobre la posibilidad de créditos hipotecarios a largo plazo en pesos, señaló: “Eso va a permitir que uno pueda adquirir, y ahora vamos a soñar un poquito, hacia 4 o 5 años más quizás, poder el día de mañana incluso tener un crédito a largo plazo para comprarse una casa en pesos. Pero de eso estamos lejos todavía. Pero es algo que se está trabajando”, aseguró en entrevista con Radio Agricultura.

Consultado sobre la posibilidad de que a corto plazo la UF sea reemplazada, Quiroz aclaró que no hay ningún cambio inmediato contemplado y que la unidad de fomento seguirá utilizándose con normalidad.

“Esto no implica en ningún caso, ni va a implicar tampoco, que quede claro, que se va a eliminar la UF por decreto. Eso nunca va a ocurrir”, y agregó que el objetivo es “ir de a poco generando un sistema que pueda permitir créditos a largo plazo en pesos“, aseveró.

Trabajo técnico con el Banco Central para “internacionalizar” el peso

El ministro explicó que, en paralelo, se desarrolla desde hace tiempo un trabajo técnico junto al Banco Central orientado a lo que definió como “internacionalizar” el peso chileno, un proceso que el Gobierno ha intensificado en el período reciente.

“A largo plazo hay un trabajo que se viene haciendo desde hace tiempo. No es una novedad de ahora, pero nosotros la estamos intensificando. Un trabajo que se viene haciendo con el Banco Central que busca técnicamente lo que se llama internacionalizar al peso“, sostuvo el titular de Hacienda.

“Uno tiene créditos en peso y en UF, pero a medida que uno quiere más plazos, normalmente terminamos en la UF. No hay créditos a 10 años en peso, en general, pero sí hay créditos en UF. A 3 años hay en peso y en UF, pero a 10 años hay solo en UF. Lo que va a ocurrir, en la medida en que progresemos en esto, es que cada vez vamos a poder tener más créditos a largo plazo en pesos“, agregó.

El objetivo se enmarca en la reforma al mercado de capitales

Quiroz enmarcó ese objetivo dentro de la reforma al mercado de capitales impulsada por el Gobierno, que, además del Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi), contempla la creación de una nueva bolsa de valores orientada a facilitar el acceso a financiamiento de nuevos proyectos, junto con un conjunto de normas técnicas que el ministro consideró relevantes para el funcionamiento del mercado de capitales en el largo plazo.

Por otra parte, Quiroz explicó que el Fonavi busca prolongar en el tiempo las condiciones que hoy ofrece el FOGAES, que permite financiar hasta 30 años plazo con 10% de pie y tasas entre 3% y 3,3%.

El ministro precisó que ese nuevo instrumento permitirá además adquirir viviendas usadas, no solo nuevas, y que viene acompañado de un programa de ahorro en que el Estado complementa hasta 3 puntos porcentuales del pie a familias que acrediten un ahorro sostenido durante 30 meses.

“La persona que pueda, o la familia, que muestre un ahorro de 30 meses sostenido, regular, damos distintos esquemas, puede ser todos los meses. Si al cabo de esos 30 meses la persona dice ‘mira, alcancé a juntar para el 7%‘, el Estado le pone el otro 3 para que complete el 10. Esa es la novedad principal con la que viene acompañado el FONAVI”, ejemplificó.

Optimismo por la promulgación de la Ley de Reconstrucción en la primera quincena de septiembre

Sobre el estado de tramitación de la megarreforma, el ministro se mostró optimista respecto de la promulgación de la Ley de Reconstrucción durante la primera quincena de septiembre, señalando que el proyecto se encuentra en la etapa final de revisión preventiva ante el Tribunal Constitucional.

“Yo me la jugué. Me la jugué la primera quincena de septiembre. Estamos a punto. Estaba en el último trámite de la revisión preventiva de las leyes orgánicas constitucionales que tocaba la reforma. Lo que estaba revisando no era controversial, más bien una revisión preventiva. El día de ayer nos enteramos que ya habría quedado en acuerdo… Nunca pierdo la fe“, expresó.

Consultado por las proyecciones de bajo crecimiento y el desempleo en 9,5% contenidas en el último Informe de Política Monetaria (IPoM) del Banco Central, Quiroz sostuvo que la situación actual es “delicada”.

En ese marco, atribuyó buena parte de esa debilidad a la caída de 7% en la producción de cobre registrada entre enero y julio de este año en comparación con igual período de 2025, fenómeno que atribuyó a una baja inversión sostenida durante muchos años en el sector y al envejecimiento de los yacimientos.

Nuevas medidas de reactivación del empleo se anunciarán este mes

El ministro adelantó además que el Gobierno anunciará este mes nuevas medidas para reactivar el empleo, enfocadas en acelerar la ejecución de gasto público, particularmente en infraestructura, sin modificar la estrategia fiscal de mediano plazo. Quiroz ratificó la meta del Ejecutivo de cerrar el actual Gobierno con un crecimiento de 4% y un desempleo en torno a 6,5%.

“Vamos a anunciar medidas este mes sin cambiar la estrategia futura. La estrategia futura sigue siendo responsabilidad fiscal, consolidación fiscal, sigue siendo hacer reformas que le den más protagonismo al sector privado en su capacidad creadora e inversionista, pero vamos a mirar y actuar sobre este tema ahora”, aseguró el encargado de la billetera fiscal.

“Nuestra meta es dejar al país creciendo al 4% y con un desempleo que esté en torno al 6,5%. Ojalá menos desde luego, pero pensamos que es lograble. Son metas exigentes, pero posibles”, señaló.

Sobre el precio de los combustibles, el ministro sostuvo que el Gobierno ha absorbido parte de las alzas internacionales del petróleo para moderar su traspaso a los consumidores, en especial en la gasolina, aunque reconoció que el diésel continúa siendo el principal foco de preocupación por el impacto de los precios internacionales.

“Si nosotros hubiésemos seguido traspasando el total de las alzas, las alzas habrían sido mucho mayores. Hoy día el gobierno está haciendo un esfuerzo en términos de absorber una parte de esas alzas, gasolina, hay que decirlo, está algo menos impactada en los precios internacionales que el diésel. El real problema en los precios internacionales es el diésel. Y eso es lo que nos tiene más preocupados”, puntualizó Quiroz.