Ordenan prisión preventiva para Alberto Mejía tras ser extraditado por caso “Rey de Meiggs”

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó este viernes la prisión preventiva de Alberto Carlos Mejía Hernández, imputado por su presunta participación en el homicidio de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”.

Mejía regresó este jueves a Chile tras ser extraditado desde Colombia, país donde fue detenido luego de permanecer prófugo tras su polémica liberación en julio de 2025.

Antes de comparecer ante el tribunal, el imputado pasó por la Corte de Apelaciones de Santiago, donde fue notificado de la resolución que permitió continuar con el procedimiento judicial en su contra.

Volvió a prisión preventiva tras ser liberado por error

Mejía ya había quedado sujeto a prisión preventiva en 2025 por su presunta participación como autor material en el crimen del comerciante, ocurrido el 19 de junio de ese año en Ñuñoa.

Sin embargo, una cadena de errores administrativos y judiciales derivó en su liberación desde Santiago 1, pese a que la medida cautelar seguía vigente.

Tras salir del recinto penitenciario, el imputado abandonó Chile y posteriormente fue localizado y detenido en Colombia, iniciándose un proceso de extradición que concluyó esta semana con su regreso al país.

Reformalización quedó fijada para el 24 de septiembre

La fiscal de la Unidad Especializada Oriente, Camila López, explicó que el tribunal fijó además una nueva audiencia para el próximo 24 de septiembre, instancia en que serán reformalizados todos los imputados de la causa.

La medida busca corregir antecedentes relacionados con la identidad entregada inicialmente por Mejía al momento de su detención.

“En su momento, el imputado al momento de ser detenido indica otra identidad que no correspondía a la de él. Al ser un antecedente relevante para los hechos de la investigación es que se debe formalizar a todos los imputados para subsanar ese error”, explicó la persecutora.

Durante la investigación se estableció que Mejía utilizó inicialmente una identidad falsa, circunstancia que formó parte de los antecedentes revisados tras su liberación.