Vicepresidenta UDI afirma que Kast hizo un gesto al no “celebrar” el 11 de septiembre: “Si la izquierda quiere que le hiciéramos una fiesta, se equivoca”

Desde el retorno a la democracia, siempre se había hecho un acto conmemorativo por esta jornada que recuerda el Golpe de Estado, liderado por Augusto Pinochet en contra del gobierno de Salvador Allende.
En esa línea, la dirigenta gremialista aseguró que lo que hizo Kast, al no realizar un acto oficial, fue una acción “necesaria para dar un paso al encuentro de los chilenos”.
“Mira, voy a ser sincera. Cuando la primera vez que escuché que el gobierno no iba a hacer nada ese día, dije: ¿pero cómo? Si es nuestra fiesta. Si somos gobierno, somos de derecha, nos toca celebrar a nosotros. Y después, claro, uno entiende el gesto que está detrás de esta, digamos, omisión de actos institucionales”, aseguró en diálogo con T13 en Vivo.
“Si la izquierda quiere que le hiciéramos una fiesta, o sea, se equivoca. Aquí no. Lo que hace el Presidente es que trata de darle sentido histórico a este día”, complementó Hoffmann.
En ese sentido, la gremialista aseguró que “hasta hace poco en el gobierno del presidente Boric nos trataron de imponer una visión. Y eso no va a ocurrir nunca. A ti, a mí, a los televidentes. No nos van a cambiar la visión que tenemos. Pero lo que hay que hacer es empezar a tener un poco más de respeto por esta visión histórica”.
La vicepresidenta UDI, señaló que “yo tengo una posición, yo soy hija de militar, lo primero que hago hoy día en la mañana es hablar con mi papá, porque fue un día difícil, duro para él, y siento mucho orgullo de lo que me hizo mi padre. Y, por lo tanto, uno ve la ceremonia de homenaje a Salvador Allende, que no me puede ser más lejana, pero uno también tiene que tener el mínimo de empatía de entender y empezar de una vez por todas a encontrarnos”.
“Entonces, creo que lo que está haciendo el presidente Kast, mi primera reacción, lo confieso, fue incómoda (…) Yo creo que de esto podría ser más criticado por la derecha por no haber hecho, digamos, un acto más parecido a lo que hubiésemos esperado que fue la izquierda”, agregó.
Y cerró con que un “gobierno de izquierda se celebra a la izquierda, gobierno de derecha se celebra a la derecha. Y creo que lo que está haciendo el presidente es tomar la justa distancia necesaria para dar un paso al encuentro de los chilenos”.
Lo más leído
- Gobierno inicia pago de Bono de $30 mil por hijo: Beneficio llegará para el 80% más vulnerable, familias de acogida y recien nacidos
- "Recordar nuestra historia también debe ayudarnos a mirar hacia adelante": Michelle Bachelet aborda conmemoración del 11 de septiembre
- Elon Musk arremete contra Alex Gibney por el documental sobre su vida estrenado en Venecia
- Anthropic bloquea cuentas que usaron su IA para investigaciones vinculadas a armas biológicas
- Flávio Bolsonaro, candidato a la presidencia de Brasil, es investigado por corrupción en producción de película sobre su padre