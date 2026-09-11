Monckeberg respalda ausencia de acto oficial por el 11 de septiembre: “En algún minuto tenía que ocurrir”

El exministro y extimonel de Renovación Nacional Cristián Monckeberg respaldó la decisión del Presidente José Antonio Kast de no realizar una ceremonia oficial por el 11 de septiembre.

En conversación con El Primer Café de Radio Cooperativa, Monckeberg calificó la determinación como “pragmática, correcta y muy respetable” y sostuvo que, tarde o temprano, algún gobierno iba a optar por dejar de conmemorar institucionalmente la fecha.

“La decisión que se adoptó en esta ocasión en algún minuto tenía que ocurrir, porque en algún minuto algún Presidente o Presidenta iba a tener que tomar esta decisión de que dejase de ser una fecha de recuerdo institucional”, señaló.

“Puede enredar al sector que hoy día gobierna”

Monckeberg reconoció además que el 11 de septiembre puede resultar complejo para el sector político que actualmente respalda al Gobierno.

“Es una fecha que puede enredar al sector que hoy día gobierna, porque pueden salir opiniones diversas, distintas, complejas”, afirmó.

A su juicio, la decisión de Kast representa una forma de mirar hacia adelante, aunque enfatizó que eso no implica olvidar lo ocurrido.

“No significa olvidar, no significa no reflexionar, dar una opinión ni tampoco es silencio como si esto no hubiese pasado”, sostuvo.

El exministro insistió en que dejar de realizar una ceremonia oficial “no significa ningunear la fecha” y agregó que “cuando uno olvida la historia, los errores se repiten parecidos”.

Monckeberg reconoció que la postura del actual Gobierno contrasta con la asumida por Sebastián Piñera durante sus administraciones.

Recordó especialmente la conmemoración de los 40 años del golpe de Estado, en 2013, cuando Piñera utilizó el concepto de “cómplices pasivos” para referirse a quienes, según planteó entonces, pudieron haber impedido violaciones a los derechos humanos y no lo hicieron.

“El Presidente Piñera tenía una mirada muy distinta a muchos del sector en esta materia”, afirmó Monckeberg, quien señaló que aquellas palabras “sacaron roncha” y generaron una fuerte discusión dentro de la derecha.

Este año, La Moneda resolvió no realizar una ceremonia oficial por los 53 años del golpe de Estado de 1973, mientras el Presidente Kast mantuvo su agenda habitual.