Cobre cierra la semana a la baja pero sigue sobre los US$ 6,5 la libra pese a caída de 9,4% en la producción

El cobre cerró esta semana en US$ 6,52 la libra, con una baja de 1,13% respecto del viernes anterior, según el Informe del Mercado Internacional del Cobre.

Con este resultado, el promedio anual del metal se ubicó en US$ 6,04 la libra, un 40,07% por sobre igual período de 2025.

La semana estuvo marcada por una combinación de presión financiera y soporte físico. Las expectativas de tasas de interés más altas en Estados Unidos pesaron sobre el precio al inicio de la semana, mientras que hacia el viernes un dólar más débil favoreció al metal.

A ello se sumaron nuevos mínimos de inventarios en Shanghái, importaciones récord hacia Estados Unidos y una fuerte caída de la producción chilena informada durante la semana, en un contexto en que la tensión en el estrecho de Ormuz agregó volatilidad por su efecto sobre el petróleo y la inflación.

Inventarios de cobre caen en Shanghái

El mercado físico mantuvo el soporte al precio, aunque con menor tensión inmediata que en agosto. Los inventarios de Shanghái cayeron 13% en la semana, hasta 63.000 toneladas, su nivel más bajo desde enero de 2024, mientras en Londres el stock total se mantuvo casi estable, aunque continuaron las solicitudes de retiro.

La prima por recibir cobre de inmediato frente al contrato a tres meses bajó a cerca de US$ 58 por tonelada, desde US$ 171 la semana anterior, una señal de que la urgencia se moderó, aunque no desapareció por completo.

La distorsión del mercado hacia Estados Unidos se intensificó durante el período. Las importaciones estadounidenses de cobre refinado y aleaciones alcanzaron un récord de 225.094 toneladas en julio, un 78% más que en junio, de las cuales el 46% provino de Chile.

La Bolsa Mercantil de Nueva York (COMEX) volvió a máximos históricos de inventarios, lo que confirma que la incertidumbre sobre eventuales aranceles sigue atrayendo metal hacia ese mercado y reduciendo su disponibilidad relativa en el resto del mundo.

Tasas de interés y dólar presionan al metal

En el frente financiero, los comentarios restrictivos del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, presionaron al cobre a la baja al inicio de la semana.

Hacia el viernes, declaraciones más moderadas del gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, redujeron a cerca de 50% la probabilidad de un alza de tasas en septiembre y debilitaron al dólar, lo que apoyó el precio del metal.

La actividad económica estadounidense mostró señales mixtas, con la manufactura en expansión, pero con una caída de 0,5% mensual en el gasto en construcción y de 21,7% interanual en la construcción fabril.

Producción nacional registra fuerte caída

En Chile, la producción de cobre cayó 9,4% interanual en julio, hasta 403.424 toneladas, de acuerdo con cifras de la Comisión Chilena del Cobre, Cochilco. Codelco produjo 564.000 toneladas durante el primer semestre, un 11% menos que en igual período del año anterior.

En paralelo, la tensión entre Estados Unidos e Irán llevó al petróleo Brent cerca de US$ 97 por barril durante la semana, elevando los riesgos de costos e inflación a nivel global.

Los inventarios visibles de cobre aumentaron 2.230 toneladas, un 0,2%, y totalizaron 991.849 toneladas. Londres sumó 675 toneladas y Comex 10.983 toneladas, mientras Shanghái disminuyó 9.428 toneladas.

Pese a la estabilidad del total, la distribución del metal siguió siendo desigual, ya que Comex concentra cerca del 70% del stock visible, mientras Shanghái permanece 41,3% bajo el nivel de hace un año.

Al cierre, el precio a tres meses fue de US$ 6,63 la libra en Comex y US$ 6,48 en la Bolsa de Metales de Londres, con una diferencia de US$ 0,15 por libra.

¿Qué espera el mercado para la próxima semana?

Para la próxima semana, el reporte señala que el mercado seguirá dividido entre el soporte físico y un entorno financiero incierto.

Nuevas caídas de inventarios en Shanghái o retiros en Londres favorecerían al cobre, mientras un dólar más fuerte o mayores expectativas de alza de tasas podrían presionarlo a la baja.

También será clave comprobar si la producción chilena se normaliza tras la caída de julio y si la tensión en Ormuz vuelve a elevar de forma sostenida el precio del petróleo y la inflación.