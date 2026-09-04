Presupuesto 2027: Comité de expertos proyecta PIB no minero tendencial de 2,6% y precio promedio del cobre subiría a US$ 5,37

El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) dieron a conocer este viernes los resultados del trabajo de los comités consultivos del PIB No Minero Tendencial y del Precio de Referencia del Cobre, cuyas estimaciones son fundamentales para elaborar el proyecto de ley de Presupuestos 2027.

Ambos parámetros se utilizan para calcular el balance cíclicamente ajustado o estructural del Gobierno Central.

A partir de las estimaciones entregadas por los 25 especialistas que integraron el Comité del PIB No Minero Tendencial este año, se calculó una tasa de crecimiento de 2,6% anual para 2027, cifra igual a la considerada para el Presupuesto del Sector Público de 2026.

Para el mediano plazo, el promedio entre 2027 y 2031 se ubicó en 2,3%, por sobre el 2,1% contemplado para el promedio 2026-2030.

Precio de referencia del cobre sube a US$ 5,37

Por su parte, los 24 especialistas del Comité del Precio de Referencia del Cobre calcularon el precio promedio de largo plazo, mediante proyecciones anuales para el período 2027-2036, en US$ 5,37 la libra, en moneda de 2027.

Este valor se ubica un 22,6% por sobre los US$ 4,38 la libra, en moneda de 2026, contemplados para la formulación del Presupuesto de 2026.

Junto con los resultados numéricos, Hacienda y Dipres publicaron los argumentos técnicos que cada especialista consideró al momento de realizar su estimación, entregados de manera innominada tanto por los integrantes del Comité Consultivo de PIB No Minero Tendencial como por los del Comité Consultivo de Precio de Referencia del Cobre.

Con estos parámetros estructurales ya definidos, el proyecto de ley de Presupuesto 2027 deberá ser presentado al Congreso Nacional antes de que finalice septiembre, momento en que se iniciará su tramitación legislativa, la cual puede extenderse por un plazo máximo de 60 días.