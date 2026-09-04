Cambio de hora 2026: 5 recomendaciones para ayudar a los niños a adaptarse al horario de verano

¡Buena noticia para quienes disfrutan contemplar el atardecer! Este fin de semana entrará en vigor el horario de verano. Por tanto, cuando sean las 00:00 horas del domingo 6 de septiembre, los relojes del país deberán adelantarse 60 minutos, para quedar ajustados a la 01:00 de la madrugada.
Sin embargo, por decreto oficial, la medida no será aplicada en las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, ya que ambas zonas cuentan con horario de verano permanente.
¿Cómo puede impactar el cambio de horario a los niños?
Daniela Wachholtz, terapeuta ocupacional y académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes (Uandes), explica que el cambio de hora genera un desbalance entre el funcionamiento interno del cuerpo y la forma en que se desarrolla la rutina asociada a las horas de luz.
“Esto es importante considerarlo para minimizar el impacto silencioso que puede tener en nuestro desempeño, asociado a la pérdida de horas de sueño”, precisó.
En ese sentido, la también investigadora del Centro de Investigación en Salud Mental Estudiantil (ISME) de la Uandes advierte que la modificación horaria afecta en mayor medida a los niños, por lo que sugiere a los adultos apoyar la transición. Para ello, entrega cinco recomendaciones:
- Realizar un cambio de horarios de manera gradual, desplazando entre 15 y 20 minutos las actividades para acompañar el ajuste del cuerpo.
- En caso de que sean sensibles a la luz, utilizar elementos del ambiente que ayuden a conciliar el sueño, como oscurecer los espacios destinados a dormir.
- Disminuir los estímulos visuales al menos 45 minutos antes de ir a dormir, para favorecer el ajuste del cuerpo a la actividad de sueño.
- Modificar los horarios de las comidas, de manera que la rutina completa responda al nuevo esquema.
- Integrar elementos relajantes, como un baño o una actividad tranquila antes de ir a la cama, como la lectura, con el objetivo de disminuir los niveles de actividad y entregar una señal al cuerpo a partir de lo que se realiza antes de dormir.
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