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Cambio de hora en Chile: ¿Se adelantan o atrasan los relojes este sábado 5 de septiembre?

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Cambio de hora: ¿Se adelantan o atrasan los relojes este sábado 5 de septiembre?

Este sábado 5 de septiembre ocurrirá un nuevo cambio de hora. Con la llegada de septiembre volverá el horario de verano.

En teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos móviles, el cambio generalmente se realiza de forma automática. Aun así, se recomienda revisar previamente que esté activada la configuración automática de la fecha y hora.

En el caso de relojes u otros dispositivos que no realizan este ajuste automáticamente, será necesario modificar la hora manualmente.

¿Se adelantan o atrasan los relojes?

A partir de las 00:00 horas de este sábado, los relojes deberán adelantarse 60 minutos para que pasen a marcar la 01:00 hora del domingo 6 de septiembre.

Año tras año, esta modificación divide a quienes prefieren mantener el horario de invierno; sin embargo, hay otros que disfrutan tardes más largas, al oscurecerse más tarde durante este horario.

Cabe señalar que el cambio de hora rige para todas las regiones de Chile, a excepción de las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán sus husos horarios.

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