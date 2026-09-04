Cambio de hora en Chile: ¿Se adelantan o atrasan los relojes este sábado 5 de septiembre?

Este sábado 5 de septiembre ocurrirá un nuevo cambio de hora. Con la llegada de septiembre volverá el horario de verano.

En teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos móviles, el cambio generalmente se realiza de forma automática. Aun así, se recomienda revisar previamente que esté activada la configuración automática de la fecha y hora.

En el caso de relojes u otros dispositivos que no realizan este ajuste automáticamente, será necesario modificar la hora manualmente.

¿Se adelantan o atrasan los relojes?