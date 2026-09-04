Cambio de hora en Chile: ¿Se adelantan o atrasan los relojes este sábado 5 de septiembre?

Este sábado 5 de septiembre ocurrirá un nuevo cambio de hora. Con la llegada de septiembre volverá el horario de verano.
En teléfonos celulares, computadores y otros dispositivos móviles, el cambio generalmente se realiza de forma automática. Aun así, se recomienda revisar previamente que esté activada la configuración automática de la fecha y hora.
En el caso de relojes u otros dispositivos que no realizan este ajuste automáticamente, será necesario modificar la hora manualmente.
¿Se adelantan o atrasan los relojes?
A partir de las 00:00 horas de este sábado, los relojes deberán adelantarse 60 minutos para que pasen a marcar la 01:00 hora del domingo 6 de septiembre.
Año tras año, esta modificación divide a quienes prefieren mantener el horario de invierno; sin embargo, hay otros que disfrutan tardes más largas, al oscurecerse más tarde durante este horario.
Cabe señalar que el cambio de hora rige para todas las regiones de Chile, a excepción de las regiones de Aysén y de Magallanes y la Antártica Chilena, que mantendrán sus husos horarios.
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