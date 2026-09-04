Viento puelche: DMC alerta por ráfagas de hasta 100 km/h en tres regiones este fin de semana

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) extendió una alerta por fuertes rachas de viento puelche, las cuales estarán presentes en tres regiones del país durante todo el fin de semana.
El organismo pronosticó “viento moderado a fuerte” debido a la alta presión, el cual podría producir ráfagas durante ambos días.
El fenómeno estará acompañado del clásico viento puelche, el cual se caracteriza por una combinación de aire cálido y seco.
Según la DMC, la alerta se mantendrá activa desde la mañana del sábado 5 hasta el domingo 6 de septiembre en valle, precordillera y cordillera.
Aviso por fuertes ráfagas de viento puelche
Las regiones que podrían presentar viento puelche con rachas de hasta 100 km/h son:
Región del Biobío
- Valle: sábado 5: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h. Domingo 6: 40-60 km/h, rachas de 70 km/h.
- Precordillera: sábado 5: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h. Domingo 6: 40-60 km/h, rachas de 80 km/h.
- Cordillera: sábado 5: 60-80 km/h, rachas de 100 km/h. Domingo 6: 60-80 km/h, rachas de 100 km/h.
Región de La Araucanía
- Cordillera: sábado 5: 80-100 km/h. Domingo 6: 80-100 km/h.
Región de Los Ríos
- Cordillera: sábado 5: 80-100 km/h. Domingo 6: 80-100 km/h.
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