Biministro Alvarado por aniversario del triunfo del “Rechazo” en 2022: “Primó el sentido común y fue derrotada la aspiración de refundar nuestro país”

A cuatro años del triunfo del “Rechazo” en el plebiscito constitucional de 2022, el biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, valoró este jueves el resultado de aquella votación y afirmó que en esa jornada “primó el sentido común y fue derrotada la aspiración de refundar nuestro país”.

En ese sentido, el secretario de Estado sostuvo que quienes optaron por rechazar la propuesta de nueva Constitución tienen derecho a conmemorar la fecha e incluso a celebrarla.

“Aquellos que votaron Rechazo tienen el legítimo derecho de recordar y, por qué no decirlo, a lo mejor celebrar este día”, señaló Alvarado.

Pese a la valoración expresada por Alvarado, el Gobierno descartó realizar una ceremonia oficial para conmemorar la fecha.

La decisión fue confirmada previamente por el presidente José Antonio Kast, quien además descartó la realización de actos oficiales para el próximo aniversario del 11 de septiembre.

Los otros actos para conmemorar la votación pasada

A diferencia de los planes del Ejecutivo, el oficialismo organizó encuentros para celebrar el rechazo al primer texto de la Convención Constituyente. La UDI reunió a su directiva, a ex convencionales y a los representantes de las nuevas generaciones del partido.

En Renovación Nacional realizaron una convocatoria en su sede, donde izaron la bandera, entonaron el himno nacional e iluminaron el edificio con luces tricolor.

Por otro lado, la oposición se reunió en Santiago para realizar actos de memoria histórica en la Plaza de la Constitución. En el lugar, el bloque rindió homenajes ante la estatua del expresidente Salvador Allende.