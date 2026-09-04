Biministro Mas por precio de los combustibles en Fiestas Patrias: “Esperemos que el alza no sea tan relevante”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, se refirió al precio de los combustibles en medio del nuevo reporte que dará a conocer la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) este miércoles 9 de septiembre.
Cabe mencionar que el informe que entrega la empresa estatal se publica cada tres semanas.
En ese contexto, sostuvo que desde que estalló el conflicto en Medio Oriente se ha estado monitoreando la situación y, a su vez, se han implementado diversas medidas para afrontar el escenario.
“Hemos estado ocupados en los distintos sectores que los afectó más, tuvimos medidas específicas, y lo que esperamos para esta oportunidad, que lo vamos a seguir monitoreando, es que actúe el Mepco regulando esas alzas, si es que así ocurren”, señaló.
Sobre la situación para las próximas semanas, en el marco de las Fiestas Patrias, concluyó: “El combustible influye mucho en los gastos de las familias y esperemos que el alza no sea tan relevante como para que no podamos celebrar de buena forma nuestra patria”.
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