Alerta previo a Fiestas Patrias: 21% considera “socialmente aceptable” manejar tras beber alcohol y fiscalización sigue siendo el principal temor

A solo días del “18”, se dieron a conocer los resultados de la quinta versión de la “Radiografía del Consumo de Alcohol en Fiestas Patrias“, en la que se reveló que un 21% de los chilenos considera “socialmente aceptable” conducir tras haber consumido alcohol durante las celebraciones dieciocheras.

Por otra parte, el 68% apunta a que el principal temor de quien maneja en estado de ebriedad es ser detenido por Carabineros, lo que alcanzó un máximo histórico en el sondeo.

Conducción en estado de ebriedad y percepción de riesgos

Los resultados del sondeo de Cadem y la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas (Aprocor) evidenciaron la cultura del consumo de alcohol en los chilenos, en el que uno de los principales hallazgos se encuentra en que el 21% considera que es aceptable conducir en estado de ebriedad en Fiestas Patrias.

Frente a esto, un 36% afirma tener familiares o conocidos que suelen conducir después del consumo de alcohol, recurriendo a justificaciones como la “experiencia previa”, que “se trata de un trayecto corto” o la creencia errónea de que “curado se maneja mejor”:

“ No pasa nada, lo hago siempre “: 42%

“: 42% El conductor “tomó solo una copita” : 27%

: 27% El trayecto era corto: 32%

Asimismo, el sondeo evidenció la percepción de riesgos de quienes conducen bajo los efectos de bebidas alcohólicas.

Ser detenido por Carabineros: Un 68% , que alcanzó el máximo histórico en comparación con sondeos pasados.

, que alcanzó el máximo histórico en comparación con sondeos pasados. Causar daños físicos o la muerte : Un 15% (baja 5 puntos respecto del 20% en 2025).

: Un 15% (baja 5 puntos respecto del 20% en 2025). Chocar ebrio : El 10%.

: El 10%. Provocarse daño a sí mismo: El 5%.

Además, se reveló que un 43% cree que los conductores ebrios “no le temen a las consecuencias” y el 69% estima que la ciudadanía no dimensiona los riesgos de subirse a un auto con un conductor ebrio.

No obstante, el 64% afirma conocer a alguien que se ha subido a un vehículo conducido por alguien bajo la influencia del alcohol y un 46% conoce a personas que han sido víctimas o responsables de accidentes de tránsito vinculados al alcohol.